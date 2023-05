Si algo nos quedó claro desde que arrancó el 2023 fue que Netflix seguiría apostando por producir contenidos originarios de Corea del Sur. Y vaya que echar la carne al asador con estos títulos les está trayendo resultados, pues Black Knight se convirtió en una de las series coreanas más vistas de la historia de la plataforma.

Desde hace algunas semanas les contamos sobre esta historia, la cual se centra en una situación distópica donde el aire del mundo está contaminado y las personas dependen de máscaras para respirar. Es ahí donde surge un héroe surcoreano que se enfrenta a una organización para salvar a su pueblo. Y sorprendentemente, Black Knight ha sido todo un éxito en el catálogo de Netflix.

Este es el póster de ‘Black Knight’, la nueva serie coreana de Netflix/Foto: Netflix

‘Black Knight’ se convirtió en una de las series coreanas más vistas de Netflix

De acuerdo con los datos de la lista oficial de los contenidos más vistos de Netflix, que rastrea el contenido más popular de las plataformas en función a una métrica que calcula las horas de visualización, durante la semana del 15 al 21 de mayo, Black Knight registró más de 35 millones de horas vistas, convirtiéndola en una de las series coreanas más grandes de todos los tiempos.

Por si esto no fuera suficiente, la producción surcoreana también se quedó con otro gran título, pues es una de las series de habla no inglesa más vista en su segunda semana en Netflix. Y es que según la misma fuente, del 8 al 14 de mayo, Black Knight registró más de 31 millones de horas vistas. Aunque eso sí, en la lista también hay otros títulos de Corea del Sur como Doctor Cha y The Good Bad Mother.

Imagen de ‘Black Knight’ / Foto: Netflix

Para cerrar con broche de oro, Black Knight también el tercer programa más visto en Netflix durante su tercer semana, tanto en series en inglés como en otros idiomas. El K-drama solo fue superado por los spin-off de series muy famosas, como XO de To All the Boys, Kitty; y el de Bridgerton, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, en su tercera semana en la cima.

Y ustedes, ¿a qué creen que se debe el éxito de todas estas series surcoreanas dentro del enorme catálogo de Netflix? Lo único que se nos viene a la mente, en el caso de Black Knight, es probable que muchos hayan visto este show en otras partes del mundo por su interesante trama y porque se sale del molde de los títulos que provienen de dicho país.