Lo que necesitas saber: La CCXP México está cada vez más cerca. Aquí les contamos cómo está el rollo de los precios, invitados y más.

Un nuevo evento llega a nuestro país para abrir un espacio más amplio a los amantes de la cultura pop. Y sí, lo mejor del asunto es que ya conocemos los precios de la CCXP México 2024.

La convención se llevará a inicios del próximo mes de mayo en lo que promete ser una verdadera fiesta para los fans del cine, series, los cómics, los videojuegos y más. Entonces qué onda, ¿ya listos para caerle?

Imagen ilustrativa. Foto: CCXP MX.

Las fechas de la primera Comic Con Experience México

La CCXP que se realiza en Brasil le ha demostrado al mundo que Latinoamérica es uno de los mercados que más aman la cultura pop. Con eso en mente, llega la edición mexicana de la reconocida convención.

Por si no recordaban, les refrescamos la memoria: la Comic Con Experience México se realizará del 3 al 5 de mayo en el Centro Citibanamex de la CDMX. Al momento, ya se sabe que el reconocido dibujante de cómics de origen mexicano, Humberto Ramos (que ha hecho varios trabajos para Marvel y DC), es uno de los primeros confirmados para hacer presencia en el evento.

Humberto Ramos es uno de los primeros invitados a la CCXP México. Foto: Getty.

Otros de los confirmados que emocionarán a los amantes de los cómics son son Rafael Grampá (Batman: Gargoyle of Gotham) e Ivan Reis (Linterna Verde, Justice League). Y la lista sigue con los mexicanos Jorge Molina (Amazing Spider-Man, The Last of Us), Gerardo Sandoval (Tomb Rider, What If?, Avengers vs X-Men) y Enid Balam (Spider-Gwen, Edge of Spider-verse, New Mutants).

Y eso es solo una probadita pues todavía falta que revelen a más invitados, eh… Desde el anuncio inicial, se indicó que habrá hasta 30 actores de Hollywood y hasta 500 artistas de los cómics más en el catálogo de invitados para esta primera edición, así que faltan más sorpresas. Ahora, ¿qué onda con los precios de los boletos de la CCXP México?

Estos son los primeros invitados de la CCXP México. Foto: Captura de pantalla.

Aquí los precios de la CCXP México 2024

Ahora sí, atentos que toca sacar el ahorrito (o el aguinaldo aprovechando que ya andamos terminando el año). ¿Le van a caer a la convención o qué onda? Acá les dejamos los precios de la CCXP México 2024, tanto para los boletos por día como para los abonos… Ojo que la preventa Citibanamex arrancará el 13 de diciembre, y la venta general al siguiente día.

Boletos por día, abono y

Viernes 3 de mayo: $1100.00 (fase 1), $1250.00 (fase 2), $1400.00 (fase 3)

Sábado 4 de mayo: $1250.00 (fase 1), $1400.00 (fase 2), $1550.00 (fase 3)

Domingo 5 de mayo: $1250.00 (fase 1), $1400.00 (fase 2), $1550.00 (fase 3)

Abono para los 3 días: $2800.00 (fase 1), $3200.00 (fase 2), 3600.00 (fase 3)

Epic Pass: $5250.00 (fase 1), $5900.00 (fase 2), $6500.00 (fase 3).

Estos son los precios de los boletos de la CCXP México 2024. Foto: CCXP/cortesía.

Lo que incluye el Epic Pass

Como vieron acá arribita, la Comic Con Experience México también tendrá un tipo de abono conocido como Epic Pass. ¿De qué va? Bueno, con este pase podrán acceder a la convención una hora antes de que se abran puertas para los demás. Así que si quieren conseguir el mejor lugar para alguno de los paneles, esta modalidad de boletos les vendrá cool.

Otro de los beneficios de este pase es el acceso a un evento especial conocido como Spoiler Night, así como un par de pines y dos pósters exclusivos del evento, para que se lleven el recuerdito chido de la primera CCXP en nuestro país.

Imagen ilustrativa. Foto: CCXP México.

Lo que podemos esperar de la CCXP México 2024

Ya tienen las fechas, parte de los invitados y los precios de la CCXP México 2024… ¿Y qué habrá en la convención? Esa es la pregunta del millón para muchos, segurito. Por ahora, los organizadores prometen que se irán revelando más invitados de lujo al line-up del evento.

Y no solo eso, sino que además de los paneles con estudios reconocidos de cine y televisión, también habrá concurso de cosplay, que en México es una actividad tiene a exponentes muy rifados en todos los estados del país.

Así lució la CCXP Sao Paolo 2023, a la que nos lanzamos recientemente. Foto: José Carlos Figueroa/Sopitas.com

El gerente de operaciones de la CCXP México, Rodrigo “Roch” Chávez, nos contó en una reciente entrevista que la idea es replicar el nivel del evento en su edición brasileña. Y claro, todo lo visualizan de manera que se pueda tropicalizar para nuestro país.

“Mismas actividades, mismos activaciones. Bueno diferentes, evidentemente, tropicalizadas a la fecha. Vamos a buscar que sean los lanzamientos de verano como lo tenemos contemplado“, nos dijo el buen Roch en la entrevista que pueden leer completita por acá.

Agárrense que se viene algo épico con la Comic Con Experience México. Recuerden: se llevará a cabo del 3 al 5 de mayo en el Centro Citibanamex de la CDMX, en las inmediaciones del Hipódromo de las Américas.

Te puede interesar