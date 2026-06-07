Lo que necesitas saber: El contrato exige que Lamine Yamal y la mayoría de los convocados estén en el Estadio Cuauhtémoc aunque no jueguen

España cierra su preparación para el Mundial 2026 nada menos que en México, específicamente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El rival es Perú y lo más chido es que sí tendrá transmisión en nuestro país.

Imagen @boletomovil vía X

¿Dónde ver el España vs Perú en Puebla?

Vamos lo más directo posible con el dato:

¿Cuándo es el España vs Perú en Puebla? Lunes 8 de junio.

en Puebla? ¿A qué hora? Comienza a las 20:00 horas.

¿Dónde ver? La transmisión va por ESPN y Disney+.

España es por mucho una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026. Dos potentes simuladores le dan la Copa del Mundo, y con figuras como Lamine Yamal (que por contrato debe estar presente en el Estadio Cuauhtémoc), no hay cómo negar que pueden obtener la segunda estrella.

Foto: @Gob_Puebla

¿Por qué España aceptó jugar su último amistoso en Puebla?

Es una gran noticia tener a una selección como España en México, pues aunque tenemos a varios combinados haciendo base en nuestro país (como Japón en Monterrey), los amistosos disputados sin la Selección Mexicana en nuestro territorio antes del Mundial 2026 no fueron abundantes.

Pero la historia de este España vs Perú pudo ser distinta, ya que la idea inicial era que se jugará en Miami por idea de Andrés Iniesta.

¿Cómo se logró que España aceptara cambiar Miami por Puebla? De acuerdo con un relato de ESPN, Luis de la Fuente bateó a una comitiva enviada al sorteo del Mundial 2026, pero insistieron en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, consiguiendo una reunión con el secretario de la RFEF y presentando una propuesta formal.

Eso sí, el factor clave estuvo en que el entrenador de España pidió un estadio y rival que se parecieran lo más posible a su último juego de fase de grupos, contra Uruguay en Guadalajara. Gracias a eso, la gente de Puebla terminó de moverse, y tras la cancelación de Chile, se apuraron en conseguir a Perú y listo.

Aprovechemos este partido ya de ambiente mundialista que se juega en México. Un España vs Perú no cae nada mal a un par de días del Mundial 2026.