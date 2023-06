Este 2023 –y específicamente en mayo–, nos tocó despedirnos de series increíbles, como Barry, The Marvelous Ms. Maisel y hasta Ted Lasso. Sin embargo, estamos seguros que a muchos los dejó al filo del asiento el brutal final de Succession. Pero aunque ustedes no lo crean, el propio Brian Cox confesó que no ha visto el cierre de la producción que protagonizó… así como lo leen.

Durante cuatro temporadas espectaculares, Cox interpretó al mismísimo Logan Roy, el patriarca de la familia en la serie de HBO. Aunque eso sí, si aún no han checado la temporada final de Succession (ahí van spoilers), al principio de esta, su personaje muere y el propio actor dijo que no estaba dispuesto a seguir viendo cómo se desarrollaba la serie sin el protagonista de la historia.

Brian Cox en la cuarta y última temporada de ‘Succession’/Foto: HBO

Brian Cox confesó que no ha visto el final de ‘Succession’

Y es que desde semanas antes del final de Successión, Brian Cox declaró que ya sabía cómo iba a terminar la serie porque Logan ya lo había preparado todo. Sin embargo, en una reciente entrevista con la BBC, confesó que no ha visto cómo acabó la historia porque su personaje “está muerto y los muertos no ven cosas así”.

En esa misma plática, Cox reveló que no le gusta verse a sí mismo en la pantalla y agregó: “Y de una forma u otra, debido a lo que le sucedió a Logan, no he estado dispuesto a ver el resto… Deduzco que, en última instancia, al final, Logan ganó, a pesar de que está en la tumba. Pero es una situación extraña… No me aferro a las cosas. Cuando termino (un trabajo), se termina, y sigo”.

Brian Cox en la premiere de la última temporada de ‘Succession’/Foto: Getty Images

A pesar de todo, Brian Cox sí se despidió de la serie y Logan Roy

Aunque no vio el final de Successión, Brian Cox declaró que escuchó a muchas personas hablar al respecto y señaló: “Los ricos se están volviendo tan indiferentes. Tan separados. De eso trata nuestro programa. Y, con razón, obtuvieron su merecido al final. ¡Aparentemente! No estuve en la final”.

A pesar de esta situación (y que aún no tiene claró cómo termino la producción de HBO), Brian Cox publicó un comunicado en sus redes sociales para conmemorar el final de Succession que dice lo siguiente:

“Hemos llegado al final. Y lo que ha sido, en mi carrera, sin duda la mayor experiencia laboral de mi vida. La armonía entre el equipo técnico y el elenco fue realmente sorprendente. Estaba en camino de convertirse en una gran serie, pero el amor y el compromiso del equipo con el elenco y los escritores la hicieron memorable. Me gustaría agradecer a todos nosotros por hacer y crear este espectáculo desde el fondo de mi corazón”.

Brian Cox confesó y explicó por qué no ha visto el final de ‘Succession’/Foto: HBO

¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo con Brian Cox o ustedes hubieran checado el final de Succession si estuvieran en su lugar? Lo cierto es que desde el inicio de la historia, Logan Roy tenía fríamente calculados todo sus movimientos y dejó claro que ninguno de sus hijos era apto para quedarse con la empresa, ¿no creen?