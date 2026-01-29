Lo que necesitas saber: Esta nueva temporada llegará a Netflix en dos partes... ambas en el 2026.

Atención fans de ‘Bridgerton’, en el 2026 llega la cuarta temporada que estará dividida en dos partes. La primera estará disponible en Netflix a partir del 29 de enero (corran a verla).

Pero eso no es lo mejor, ya tenemos confirmadas dos temporadas más, por lo que tendremos romance para rato.

Adelanto de la nueva temporada de Bridgerton //YouTube:@NetflixLATAM

Netflix por fin soltó el primer tráiler oficial de la 4 temporada de ‘Bridgerton’

El 25 de diciembre, Netflix publicó el primer tráiler de la 4 temporada de ‘Bridgerton’ y por fin le diremos adiós a la soltería de Benedict Bridgerton, tras quedar hechizado por una misteriosa enmascarada.

Y ahora que tenemos este nuevo material, apostamos que contarán los días para poder ver los nuevos capítulos. Sin más que decir, acá les dejamos el tráiler:

¿Cuándo será la fecha de estreno?

¿Qué te pareció? Este nuevo adelanto sin duda nos deja con las ganas de ver que pasará en esta nueva “historia de amor”.

Y por fin tenemos Netflix reveló que esta próxima temporada estará dividida en dos, la primera parte llegará el 29 de enero de 2026 y la segunda parte casi un mes después… el 26 de febrero.

Confirman dos temporadas más de ‘Bridgerton’

Aun recordamos con cariño la salida de la tercera temporada y ahora, tras el anuncio de la cuarta temporada, Netflix reveló que tendremos ‘Bridgerton’ para rato, pues se estrenaran 2 temporadas más.

En un ingenioso comunicado dirigido por Lady Whistledown, se nos informa que Bridgerton regresará para las temporadas 5 y 6. Eso sí, no se dieron más detalles al respecto.