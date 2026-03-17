BTS es una de las bandas más importantes en la actualidad. Son, como dicen, la realeza del pop, un fenómeno de la música sin precedentes. No terminaríamos de explicar lo que representa BTS para la industria de la música, el entretenimiento en vivo y la cultura en general.

Por eso es tan grande el anuncio de su regreso con los siete integrantes originales que hoy, sin duda, son iconos dentro y fuera del mundo del k-pop. Y sí, para seguir paso a paso, Netflix se armó un documental de BTS titulado El Regreso que estrenó su nuevo tráiler oficial.

Imagen del documental BTS: La Reunión / Foto: Netflix

El tráiler del documental de BTS

Netflix liberó un tráiler de BTS: El Regreso, el cual sigue a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en sus reuniones previas para armar su esperado regreso con un disco nuevo y una gira internacional que contempla a México con tres fechas para mayo de este 2026. AQUÍ les contamos todo eso.

Eso quiere decir que tendremos acceso a espacios y conversaciones nunca antes vistas, además de la forma en la que construyeron una reunión tras completar el servicio militar en Corea del Sur: ¿se deben reunir?, ¿cómo hacerlo?, ¿deben empezar de nuevo?

Integrantes de BTS / Foto: Netflix

El documental de BTS está dirigido por Bao Nguyen, a quien recientemente recordamos por ser el director detrás de La noche más grande del pop sobre la grabación “We Are The World” que reunió a decenas de artistas en un solo lugar, por unas cuantas horas.

La comunidad de fans de BTS es enorme y uno de los más dedicados. Eso quiere decir que también ocupa un lugar en el documental El Regreso, pues forma parte de la evolución de los integrantes de BTS en muchísimos aspectos. Aquí les dejamos el tráiler:

¿Cuándo se estrena el documental de ‘BTS: El Regreso’?

Habrá lágrimas, risas y muchos momentos emocionales en el documental de BTS: El Regreso. La cosa es que se va a estrenar más pronto de lo que creemos. La fecha de salida de este documental está programada para el 27 de marzo de 2026 dentro del catálogo de Netflix.