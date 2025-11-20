Lo que necesitas saber: 'The Moment' es un falso documental en el que Charli XCX se prepara para su primera gran gira internacional

Ya se avista el panorama cinematográfico del 2026 y en él se ve a Charli XCX… y no sólo haciendo música (como pasará en Cumbres Borrascosas), sino sacando a relucir sus dotes de actuación.

En The Moment, Charli XCX compartirá cuadro con Rosanna Arquette

Desde enero sabíamos que Charli XCX sería protagonista de una película producida por A24 y su propia firma, Studio 365. Ahora, casi un año después, tenemos el primer gran adelanto de The Moment, cinta que protagonizará la compositora británica.

Escrita y dirigida por Aidan Zamiri, The Moment es protagonizada por Charli XCX y Rosanna Arquette. Además, cuenta con las actuaciones de Hailey Benton Gates, Kate Berlant y Jaime Demetriou.

Charli XCX lanzó uno de los mejores discos en lo que va del 2024, ‘Brat’. Foto: Facebook de Charli XCX.

The Moment se trata de un falso documental

De acuerdo con lo que se dijo en enero pasado, el argumento de The Moment se basa en una idea de la propia intérprete de “Chains of Love”… y, según se ve en el trailer, en esta película aplicará el clásico “as himself”, ya que Charli XCX aparecerá como ella misma.

Según se sabe, The Moment se trata de un falso documental en torno a Charli XCX. En él veremos cómo se prepara para una gran gira internacional. “Un vistazo al estrellato”, podría decirse…

Charli XCX en The Moment / Captura de pantalla

“No es un documental ni un concert film: es una ficción inspirada en el ascenso de Charli después de Brat”, se advierte y se ve. Algo que roza la ficción, con varios momento de experimentación visual.

Bueno, lo anterior es lo que se entiende. Ya lo comprobaremos… muy pronto: The Moment con Charli XCX se estrena en cines el 30 de enero.