Lo que necesitas saber: Antes de la ceremonia, la alfombra roja de esta premiación nos sacó varias risas.

Por fin arrancó la temporada de los premios y que mejor forma de iniciar que con los Golden Globes 2026, los cuales desde su alfombra roja nos dejaron algunos memes que quedarán guardados en internet.

Acá les dejamos los mejores memes de la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Las alfombras rojas siempre dan de qué hablar y la edición 83 de los Golden Globes no fue la excepción… perfecta para aquellos que solo les encanta ver y criticar los outfits de los invitados o solo les gusta sintonizar las premiaciones.

Uno de los primeros en volverse viral en redes sociales fue Hudson Williams, pues además de lucir espectacular, también sorprendió a más de uno por cambiar su rostro de manera rápida entre sonrisa y seriedad a la hora de las fotos.

Memes de los Golden Globes 2026 // Captura de pantalla

Sin duda la que se llevó los reflectores fue Ariana Grande, pues iba tarde para la alfombra roja y todo apuntaba a que no llegaría a tiempo… aunque si lo logró.

Memes de los Golden Globes // Captura de pantalla

Memes de los Golden Globes // Captura de pantalla

Y hablando de outfits, Selena Gomez se llevó puros memes positivos por su vestido y como lucía minutos antes de la premiación.