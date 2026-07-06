Cuando A24 anunció su acuerdo con Google para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, todo mundo volteó a ver con ojos de amor a NEON, la otra compañía de producción y distribución que le apuesta a películas que se salen de las normas comerciales y seguras de Hollywood.

En pocos años, NEON ha logrado convertirse en un referente cool del cine internacional. Para que se den una idea, las últimas siete películas que se han llevado la Palma de Oro en el Festival de Cannes traen el sello de NEON, incluida la de este 2026.

Si no nos creen, la buena racha empezó con:

Parasite, de Bong Joon-ho

Titane, de Julia Ducournau

Triangle of Sadness, de Ruben Östlund

Anatomy of a Fall, de Justine Triet

Anora, de Sean Baker

It Was Just an Accident, de Jafar Panahi

Fjord, de Cristian Mungiu

Imagen de ‘Fjord’, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2026 / Foto: Cannes

NEON y Nicolas Winding Refn

La cosa con NEON es que, con el paso de los años, se ha convertido en la casa de varios directores aclamados como David Cronenberg, Céline Sciamma, Coralie Fargeat o Michel Franco, entre muchos otros.

Y este 2026, se unió a un director que ha construido una carrera interesante, por decir lo menos. Hablamos de Nicolas Winding Refn, el cineasta danés detrás de la trilogía Pusher y las cintas Fear X, Bronson, Valhalla Rising, Drive, Only God Forgives y The Neon Demon.

La última película de Nicolas Winding Refn, titulada Her Private Hell, debutó en la más reciente edición de Cannes bajo el manto de NEON. Y si bien la cinta no recibió críticas muy positivas, marcó el regreso del director al cine a casi 10 años de ausencia.

NEON por The Neon Demon

Eso quiere decir que su última película fue The Neon Demon, la cual no fue muy bien recibida al momento de su estreno, pero con el paso de los años se ha hecho más destacada y definitiva en cuanto al estilo visual como uno de los muchos relatos sobre el horror de la belleza.

The Neon Demon, de 2016, está protagonizada por Elle Fanning como Jesse, una joven y hermosa mujer que entra a la aniquiladora industria del modelaje al convertirse en musa de un extraño diseñador. Pero su llegada representa la salida de otras mujeres que alguna vez tuvieron lo que ella: belleza, juventud e inocencia.

Elle Fanning en ‘The Neon Demon’ de 2016 / Foto: Le Pacte

Y si bien apenas Nicolas Winding Refn abre su relación con NEON, en realidad tienen una historia más larga. Y es que NEON se llama así por The Neon Demon.

Nicolas Winding Refn habló sobre cómo su película le dio nombre a NEON gracias a su relación con Tom Quinn, uno de los dos fundadores de la compañía, quien ya había colaborado con el danés en Only God Forgives, de 2013.

Por el apoyo que le dio en ese momento, Refn lo buscó para su esperado regreso al cine con Her Private Hell.

The Neon Demon es una película tan específica, con una identidad tan clara, que de regreso Tom Quinn tomó parte del nombre para bautizar a su compañía. Y quizá eso haya servido como augurio para el éxito que NEON ya ha cosechado en los últimos años.

Los estrenos de NEON

Para este 2026, no solo presentó Her Private Hell, sino que está detrás de la mencionada ganadora de la Palma de Oro, Fjord, y algunas otras cintas como:

Hope, de Na Hong-jin

Leviticus, de Adrian Chiarella

Paper Tiger, de James Gray

I Love Boosters, de Boots Riley

Y estrenos de 2026 como Alpha, de Julia Ducournau; Exit 8, de Genki Kawamura; y Sirât, de Oliver Laxe.