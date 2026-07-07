Comité Olímpico levanta la sanción a Rusia y sus atletas podrán estar en Los Ángeles 2028

Lo que necesitas saber: La exhibición de la bandera de Rusia y la entonación del himno ruso quedan a decisión del país organizador de cada competencia donde participen atletas rusos

El Comité Olímpico Internacional sostuvo una reunión crucial este martes 7 de julio, la cual derivó en una decisión de mucha trascendencia: levantan provisionalmente la sanción al Comité Olímpico de Rusia (ROC), por lo que sus atletas podrán buscar un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Foto: Pixabay

COI levanta la sanción a Rusia por la guerra en Ucrania y casos de dopaje masivo

Las sanciones se remontan a octubre del 2023, tanto por los ataques a Ucrania, como por el caso de dopaje institucional que arrastraban desde años atrás.

Sin embargo, el COI consideró que es buen momento para quitarles el castigo, lo que significa que atletas de Rusia pueden competir en campeonatos mundiales, clasificatorios rumbo a Juegos Olímpicos y en los mismos JJOO de Los Ángeles 2028.

“Ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a estas competiciones a todos los atletas, el Comité Ejecutivo del COI decidió que sus condiciones de participación recomendadas para las Federaciones Internacionales (FI) y los organizadores de eventos deportivos internacionales del 28 de febrero de 2022 y del 28 de marzo de 2023, en lo que respecta a los atletas y equipos rusos, incluidas las medidas de protección, ya no son aplicables”, señala el comunicado oficial.

Captura al sitio web del Comité Olímpico Ruso

Las condiciones para permitir que atletas rusos regresen a competencias internacionales y Juegos Olímpicos

Eso sí, hay una serie de condiciones que se deben cumplir para que lo anterior se lleve a cabo. No es como que desde hoy ya veremos a atletas rusos compitiendo como si nada hubiera pasado.

Principalmente debido a la desconfianza que se tiene en la agencia antidopaje de Rusia, misma que fue parte del dopaje masivo de atletas rusos que se destapó en 2014 y provocó la suspensión del Comité Olímpico Ruso en 2019.

Los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben formar parte de un programa nacional antidopaje (que incluye la evaluación de riesgos, el plan de distribución de pruebas y la gestión de resultados) delegado a la Agencia Internacional de Pruebas.

Todos los atletas que regresan a la competición internacional deben haber sido sometidos a múltiples pruebas antes de su regreso, basándose en una evaluación de riesgos deportivos.

Teniendo en cuenta el calendario de los eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y para garantizar una oportunidad justa de participación, las Federaciones Internacionales son responsables de establecer el plazo durante el cual dichas pruebas deben haberse realizado antes de que cualquier atleta regrese a la competición internacional, o para aquellos que aún no hayan sido incluidos en un grupo de pruebas registrado.

Las Federaciones Internacionales, como parte de su programa antidopaje, deben acordar con la ITA un programa general de pruebas, que incluya el número adecuado de pruebas necesarias y el plazo para su realización.

Si la OMS sigue considerando que la agencia antidopaje de Rusia no cumple con la normativa en 2028, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el COI instruirá a la ITA para que garantice que todos los atletas rusos clasificados hayan sido sometidos a pruebas independientes siguiendo el mismo procedimiento.

Comité Olímpico Internacional expresa su apoyo a Ucrania pese a levantar la sanción a Rusia

La razón principal de que se permita a Rusia regresar, es que el Comité Olímpico Ruso ya no incluye como miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios que se encuentren en Ucrania, según explican.

Lo anterior porque en su comunicado les interesa mucho dejar claro que levantar la sanción a Rusia no representa darle la espalda a Ucrania.

Recuerdan que crearon un Fondo de Solidaridad y apoyo logístico (viajes, entrenamiento, hospedaje e incluso uniformes) para que atletas ucranianos puedan seguir participando pese a la guerra en su país.

“El COI se solidariza con la comunidad olímpica de Ucrania, a la que el Movimiento Olímpico ha apoyado desde el inicio de la guerra y seguirá haciéndolo”.

Prisioneros ucranianos son liberados // X:@ZelenskyyUa

¿Entonces las y los atletas rusos ya pueden competir con la bandera de Rusia y cantar su himno?

La respuesta a esa pregunta es: depende. Depende de cada comité organizador de un evento en cierto país (copas del mundo, clasificatorios y demás), si permite la exhibición de la bandera de Rusia y que se entone el himno ruso en caso de que alguno de sus atletas suba al podio.

Es decir, el COI ya lo permite, pero no invita a que lo hagan.

La cosa cambia en los Juegos Olímpicos, donde ahí el COI debe tomar la decisión, pero de momento lo dejan en suspenso. Si la bandera de Rusia vuelve a ondear en Los Ángeles 2028, o se permite la entonación del himno por parte de atletas rusos, ya lo decidirán más adelante.

Lo que es un hecho es que no organizarán ningún evento ni mucho menos unos Juegos Olímpicos en Rusia pronto , tal como se había estado diciendo.