Lo que necesitas saber: A partir de la expo de la avioneta en la que llevaron al Mayo a Estados Unidos, Rosa Icela Rodríguez señaló contradicciones.

Desde el 6 de julio, el nombre del Mayo Zambada ha sido tendencia en redes y, entre otras cosas, por una breve relatoría del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que señala contradicciones en la detención del capo en Estados Unidos.

La relatoría o línea del tiempo corrió a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en la mañanera del 7 de julio señaló que la contradicción recae en la posible participación del FBI en el operativo para detener al Mayo —y del que las autoridades estadunidenses no han dicho nada.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Gobierno de Sheinbaum señala contradicciones en la detención del Mayo

La línea del tiempo de Rosa Icela Rodríguez sobre el caso del Mayo Zambada en Estados Unidos va más o menos así:

5 de enero de 2023

Ovidio N, líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María en Culiacán, Sinaloa. En el operativo murieron 10 elementos de Sedena (Secretaría de Defensa).

15 septiembre de 2023

Ovidio N es extraditado a Estados Unidos por el gobierno de México.

25 de julio de 2024

La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N, sin consultar al gobierno de México, “lo cual viola el tratado de extradición”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Ese mismo 25 de julio, sigue la línea del tiempo de Rodríguez, llega un avión con Joaquín N (el hijo del Chapo) y el Mayo a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos.

“Cabe resaltar que (el Mayo Zambada) no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar”.

Sobre este punto, desde Twitter, el periodista Arturo Ángel dijo que la información del cambio de medida cautelar era imprecisa porque, explicó, Ovidio ha seguido bajo custodia, aunque no en la prisión de Chicago, sino en un sitio clasificado porque es parte del programa de colaboradores.

“Sigue privado de su libertad. No anda en la calle ni está en su casa”, apuntó el periodista.

31 de julio 2024

El gobierno de México solicita info a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadunidenses en la detención del Mayo.

9 de agosto de 2024

El entonces embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar informa, de manera pública, que ninguna agencia estadunidense participó en el operativo.

9 de mayo de 2025

17 familiares de Ovidio Guzmán son recibidos por el gobierno de Estados Unidos.

2 de julio de 2026

Un reportaje de Pie de Nota revela que la avioneta que se usó para el traslado del Mayo a Estados Unidos es parte de una exposición donde el FBI la presenta como parte de un operativo de ellos.

Rosa Icela Rodríguez y la posible participación del FBI

Y acá es donde se detuvo Rosa Icela Rodríguez para indicar que este último dato es relevante porque se trata de una contradicción en las versiones de la detención de Ismael Zambada en Estados Unidos.

Foto: Presidencia.

“Alguien mintió”, dijo después de su relatoría. “De confirmarse la participación del FBI sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de Naciones Unidas, de Estados Americanos y la Constitución Política” Mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

La SRE

Por lo pronto, la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) pidió a la FGR que solicite más información sobre la avioneta y qué onda con la participación del FBI.

Según Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, ya están en comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México, la cual ha compartido datos sobre cómo fue que prestaron el avión para la exposición.

Foto: Presidencia.

Tooooooda esta información llega en contexto de la publicación de una carta de la defensa del Mayo —que pide evitar ir a una prisión de máxima seguridad por cuestiones de salud— y cuya sentencia se dará a conocer el 20 de julio.