Tras el anuncio de que los ilusionistas más famosos del cine estaban de regreso, la espera está llegando a su fin y este martes, ‘Now You See Me: Now You Don’t’ ha estrenado su tráiler oficial.

Trailer oficial de los ilusionistas // YouTube: @LionsgateMovies

Nuevo tráiler y cartel oficial

¡Lo volvieron a hacer! Lionsgate presentó el primer tráiler y el cartel oficia de ‘Now You See Me: Now You Don’t’, tercera entrega de la franquicia de ilusionistas.

Y es que tuvieron que pasar casi 10 años del estreno de la segunda parte de la saga para que el elenco se volviera a reunir en una aventura que como han dicho rumores, podría no ser la última.

Pero mucho bla, bla, así que acá te dejamos el primer tráiler de esta nueva entrega:

¿Cuándo se estrenará la película?

Y si el adelanto te dejó tan emocionado como a nosotros, tenemos buenas noticias pues también se reveló cuando podremos ver esta nueva entrega.

Llegará a cines el 14 de noviembre de 2025, así que aún tenemos que esperar medio año para ver de regreso a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher y Dave Franco liderando el elenco como el cuarteto principal.

Poster oficial de los ilusionistas // X:@NYSMmovie

¿De que tratará ‘Now You See Me: Now You Don’t’?

Como ya te adelantábamos, en esta nueva entrega veremos nuevamente al cuarteto de ilusionistas a quienes se suman Ariana Greenblatt, Justice Smith, Rosamund Pike y Dominic Sessa, dejando un elenco lleno de celebridades.

Y si te preguntabas de que tratará, pues esta entrega se centrará en un robo de diamantes en el que se verán involucrados dos generaciones de ilusionistas, teniendo que crear un grupo que buscará detener a poderosos criminales.

