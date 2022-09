No a las películas de superhéroes: El consejo que Leonardo DiCaprio le dio a Timothée Chalamet

Este año marca el regreso de Timothée Chalamet a las películas de corte romántico con Bones And All, en la que además se reencuentra con Luca Guadagnino a cinco años de que colaboraron juntos en Call Me By Your Name. Así que el joven neoyorquino de ascendencia francesa anda con la promoción encima y toda la onda.

Con ese motivo, tuvo una reciente charla con la edición británica de Vogue en la que claro, platicó sobre su reciente proyecto cinematográfico. Pero además, se dio tiempo para sacar el chismecito y contar el curioso consejo que le dio Leonardo DiCaprio hace unos años.

Timothée Chalamet. Foto: Getty.

DiCaprio aconsejó a Timothée Chalamet que dijera ‘no’ a las películas de superhéroes

Desde que Timothée Chalamet apareció en pantalla y a medida que ha crecido su carrera, no han faltado las comparaciones con otros actores que también han sido encasillados como ‘galanes’ en sus años de juventud. Y en ese sentido, lo que pasa con Chalamet le recuerda a muchos lo que pasó en su momento con Leonardo DiCaprio.

El chico neoyorquino y el icónico actor de Titanic, como apunta la Vogue británica, comparten la similitud de ser considerados “los novios de toda una generación” cada uno en su respectiva época de apogeo. Son parte de los llamados ‘it boys’ de Hollywood, se conocieron en el 2018 y casi casi -dice la prensa rosa- es como si uno le pasara el estandarte al otro.

Timothée Chalamet. Foto: Getty

Pero hay una cosilla curiosa por ahí. Timothée Chalamet cuenta que en uno de sus encuentros, Leonardo DiCaprio le dio un consejo que al parecer es ahora una de sus reglas de carrera: “No a las drogas duras ni a las películas de superhéroes”, le dijo la estrella de El lobo de Wall Street al también conocido Timmy.

No es de extrañarse que tengan cierta cercanía pues ambos compartieron pantalla en la película Don’t Look Up de Netflix que se estrenó en 2021. Y tampoco resulta tan raro el consejo de DiCaprio sobre no hacer películas de superhéroes; sería algo que le aplaudiría sin duda su eterno colaborador Martin Scorsese.

Leo DiCaprio. Foto: Getty.

Si bien Timothée Chalamet no ha hecho películas de superhéroes como tal, su acercamiento más pronunciado a ese mundo podría ser Dune en el sentido de las tramas de ficción fantásticas/espaciales. Su personaje de Paul Atreides está llamado a ser el que comande la pelea contra los antagonistas en la franquicia que ahora dirige Denis Villeneuve. No es un superhéroe propiamente, pero sí es ‘el bueno’ en la pelea del bien contra el mal. ¿Lo verá así DiCaprio?

‘Bones And All’ y las próximas películas de Chalamet

Bones And All protagonizada por Timothée Chalamet con la dirección de Luca Guadagnino, ya se estrenó en algunos festivales de cine internacionales y se espera que llegue a salas de cine en EE.UU el 23 de noviembre (a falta de que se confirme una fecha de estreno internacional).

El actor también está filmando Wonka, que será una interpretación inédita del conocido personaje creado por Roald Dahl. Y claro, Chalamet también comenzará la filmación próximamente de la segunda parte de Dune. Ya que andamos en esas, acá abajo les dejamos la entrevista que tuvimos con Timothée y el elenco de la primera parte.