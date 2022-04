Una locura: Checa el primer avance de ‘Crimes of the Future’ de David Cronenberg

Si algo nos queda claro es que el 2022 pinta para ser espectacular para la industria cinematográfica. Ya hemos visto películas grandiosas que seguramente entrarán en lo mejor del año, pero todavía faltan un montón de cintas que se estrenarán en la pantalla grande en los próximos meses. Y sin duda, una de las producciones que más nos emocionan es Crimes of the Future, el nuevo proyecto de David Cronenberg que seguramente les volará la cabeza.

Fue en 2014 cuando el cineasta canadiense presentó Maps to the Stars, que contó con un gran elenco encabezado por Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattinson y más actorazos. Sin embargo, desde entonces pasó prácticamente desapercibido y se dedicó a otros trabajos –incluso lo vimos como actor en Star Trek: Discovery–. Pero ahora, está de vuelta con una historia que sin duda dará de qué hablar.

Ya tenemos el primer avance de ‘Crimes of the Future’

Este 14 de abril, los organizadores de Cannes anunciaron la selección oficial de listas que competirán en la edición 2022 del festival (ACÁ pueden checar la lista completa). Como ya se venía rumorando, David Cronenberg estará presente en este eventazo con Crimes of the Future. Pero ahora y para elevar aún más nuestras expectativas, acaba de estrenar un nuevo avance de esta película y agárrense, porque no están preparados para lo que verán.

En este tesaer vemos al gran Viggo Mortensen interpretando a un artista de performance de un futuro no tan lejano, que muestra públicamente la metamorfosis de sus órganos ayudado por su compañera (Léa Seydoux). Kristen Stewart da vida a una investigadora del Registro Nacional de Órganos que investiga a la pareja y descubre su plan para utilizar su fama para evidenciar la siguiente fase de la evolución humana. Una verdadera locura.

David Cronenberg nos presenta una visión alucinante del futuro

Con tecnologías extrañas, partes del cuerpo cosidas o reubicadas en lugares desconocidos, y escenas que muestran el placer que puede provocar una cirugía, David Cronenberg hace su regreso oficial a géneros y temas como el horror corporal, el transhumanismo y la ciencia ficción extraña. Sobre Crimes of the Future y de acuerdo con Polygon, el director ha dicho que es una meditación sobre la evolución humana y el control que hemos tomando sobre él.

“En este punto crítico de la historia de la humanidad, uno se pregunta: ¿puede el cuerpo humano evolucionar para resolver los problemas que hemos creado? ¿Puede el cuerpo humano evolucionar un proceso para digerir plásticos y materiales artificiales no sólo como parte de una solución a la crisis climática, sino también, para crecer, prosperar y sobrevivir?“, mencionó Cronenberg.

Por ahora, se espera que después de su proyección en Cannes, la cinta llegue a la gran mayoría de cines en junio de 2022. Hasta el momento no se ha confirmado si estará disponible en México en esas fechas, pero estamos completamente seguros que esta historia dejará a un montón de personas con el ojo cuadrado. Pero mientras esperamos más noticias sobre su estreno en nuestro país, chequen este alucinante primer avance a continuación: