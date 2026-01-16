Lo que necesitas saber: Daniel Radcliffe le da vida a un cineasta que será clave para que Reggie recupere o no su vida.

¿Extrañaban a Daniel Radcliffe? Bueno, pues les tenemos buenas noticias: el actor británico está de regreso en la televisión con la serie The Fall And Rise Of Reggie Dinkins junto a Tracy Morgan.

La producción corre a cargo de los creadores de la serie 30 Rock, ganadora de dos premios Emmy, por lo que se espera que se convierta en un éxito. Aunque claro, eso solo lo puede decir la audiencia, o sea, ustedes.

The Fall And Rise Of Reggie Dinkins / Fotografía @nbc

¿De qué The Fall And Rise Of Reggie Dinkins?

The Fall And Rise Of Reggie Dinkins es una serie de comedia deportiva, algo así como Ted Lasso. El protagonista ‘Reggie’ es interpretado por Tracy Morgan, quien da vida a una gran estrella del futbol americano que pierde toda su fama, cae de la cima y acaba siendo una figura olvidada.

Sin embargo, de una forma inesperada le llega la oportunidad de recuperar esa vida de prestigio con la producción de su propio documental. El encargado de hacerlo es Arthur Tobin (Daniel Radcliffe).

Acá les dejamos un poco para que le vayan echando un ojito.

No sabemos si Reggie recuperará esa vida que tanto extraña, lo qué si sabemos es el camino para hacerlo será muy entretenido. Además de Morgan y Radcliffe, la serie contará con las actuaciones de Erika Alexander, Bobby Moynihan, Precious Way y Jalyn Hall.

Tracy Morgan: Reggie Dinkins

Daniel Radcliffe: Arthur Tobin

Erika Alexander: Mónica

Bobby Moynihan: Caimán

Precious Way: Brina

Jalyn Hall: Carmelo

Estreno The Fall And Rise Of Reggie Dinkins

En Estados Unidos el estreno de The Fall And Rise Of Reggie Dinkins está planeado para el 23 de febrero del 2026 por NBC. Y por el momento no sabemos la fecha exacta de su estreno en México.