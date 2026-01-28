Lo que necesitas saber: Ted Lasso', el fenómeno cultural de Apple y ganador del premio Emmy inicia la producción de su cuarta temporada en Kansas City.

Ted Lasso, una de las series más entrañables de los últimos años, ya comenzó su esperada cuarta temporada… y, con el arranque de la producción de la nueva tanda de capítulos, se hace oficial el regreso de personajes, así como la llegada de nuevos protagonistas.

¿De qué tratará la cuarta temporada de Ted Lasso?

Se sabía, pero hay que reafirmar que Jason Sudeikis regresa a Ted Lasso… y lo hará para enfrentarse a un nuevo reto: entrenar a un equipo de futbol femenino de segunda división. “Ted y el equipo aprenderán a anticiparse, asumiendo riesgos que nunca imaginaron”.

Sudeikis no es el único que regresa a Ted Lasso. Para emoción de los fans de la historia del querido director técnico (una joya de Apple TV+), también se confirma que Emmy Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift regresan… claro, para personificar a sus amados personajes y miembros célebres de AFC Richmond.

Jason Sudeikis regresa como Ted Lasso a la temporada 4 // Foto: Apple TV+

Lo anterior nos da materia para anunciar que la cuarta temporada de Ted Lasso se desarrollará –como dicen los Héroes del Silencio– “entre dos tierras”: entre Richmond y Kansas City, tierra natal de Sudeikis.

Los nuevos fichajes de Apple TV+ para los nuevos capítulos

Bueno, ya dijimos quiénes regresan a Ted Lasso. Ahora van los nuevos “fichajes”: la cuarta temporada de la serie de Apple TV+ se refuerza con Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely… este último, la hará de “Henry”, el hijo de Ted.

Ted Lasso, cuarta temporada / Imagen: Apple TV+

Acá les dejamos las primeras imágenes que publicó Apple TV de la cuarta temporada, para ir calentando motores.

¿Y nomás? Además de los mencionados, el ganador del Emmy, Emmy Jack Burditt, se suma a Ted Lasso, como productor ejecutivo de la serie, chamba que hará con Jason Sudeikis (seeee, además de actuar, también le hace a la producción), Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee y Bill Wrubel.

Ted Lasso se estrenó en agosto del 2020, en plena pandemia. Fue una serie que representó un abrazo al corazón… y así siguió en Apple TV+, rompiendo récords y ganándose elogios y aclamación de la crítica: es la serie de comedia más nominada al Emmy en su primera temporada.

Todavía no tenemos confirmada la fecha de estreno de la cuarta temporada, solo sabemos que Ted regresa este verano.