Daniel Stern de 'Mi Pobre Angelito' es citado por un caso ligado a prostitución

Lo que necesitas saber: El actor Daniel Stern, conocido por su papel de Marv en 'Mi Pobre Angelito', fue citado por un caso ligado a prostitución en California.

Ahora sí que se nos cayó un ídolo, me cae. Y es que el actor Daniel Stern, conocido por su papel de Marv en las películas de ‘Mi Pobre Angelito’ (‘Home Alone’, para los que se creen gringos) fue citado por la policía luego de verse involucrado en una redada relacionada a la prostitución.

Daniel Stern es conocido por muchos por su papel de Marv en ‘Mi Pobre Angelito’. Foto vía: Daniel Stern (Facebook)

Daniel Stern de ‘Mi Pobre Angelito’ en problemas con la justicia de California

Así estuvo la cosa: de acuerdo con un informe citado por el portal TMZ, el actor de 68 años de edad fue citado por la policía del condado de Ventura, en California, el pasado 10 de diciembre de 2025 durante una supuesta operación encubierta que se realizó en un hotel en Camarillo.

Fuentes policiales mencionaron a TMZ que Stern recibió dicha citación por solicitar servicios de prostitución. Si bien el también director no fue arrestado, imputado ni puesto bajo custodia, hasta el momento no ha mencionado algo al respecto.

El actor de 68 fue citado por las autoridades de California. Foto vía: Daniel Stern (Facebook)

El actor fue citado por solicitar servicios sexuales (prostitución)

Por ahora queda esperar si el actor enfrentará cargos formales por parte de la fiscalía de Ventura, ya que las autoridades no han dejado en claro si procederán en contra de él y habrá fecha para una audiencia o todo quedará en solo la citación.

En caso de que sí, solicitar servicios sexuales es considerado un delito menor en las leyes de California, por lo que Stern podría enfrentar una pena de hasta 6 meses de cárcel o pagar una multa que vaya de los mil dólares dependiendo de si cuenta con antecedentes.

Foto vía: Daniel Stern (Facebook)

Y muchos creen que esa fue la razón de su ausencia por el 35 aniversario de la película

Aunque Stern, como les mencionamos, no ha dicho nada sobre este incidente con la policía, muchos creen que todo el escándalo lo hizo no aparecer en alguno de los eventos que se realizaron en 2025 por los 35 años de la película protagonizada por Macaulay Culkin.

Daniel Stern dijo a la revista People que no era nada personal ni contra la película (que todos volvemos a ver en Navidad), simplemente que él era una persona un poco hogareña y eso lo llevaba a no aparecer en los eventos públicos o cosas de ese tipo. ¿Será?

Joe Pesci y Daniel Stern en ‘Mi Pobre Angelito’. Foto: 20th Century Fox



