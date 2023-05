Hace unos cuantos meses, les informábamos que ya se estaba trabajando en un live-action de How to Train Your Dragon (o Cómo entrenar a tu dragón para los más afines a la traducción latinoamericana). Pues bien, la producción ya está avanzando y por fin tenemos más detalles.

Por aquí, les iremos contando todo lo que sabemos sobre esta entrega en cuanto al elenco, la fecha de estreno y otra información que seguro entusiasmará (o no) a los fans de la franquicia.

Imagen ilustrativa. Foto: Universal/Dreamworks.

El elenco del live-action de ‘How to Train Your Dragon’

Desde que se anunció el live-action de How to Train Your Dragon, se abrió la expectativa sobre quiénes interpretarían a los personajes de la saga ahora en su versión de acción en vivo. Y ya tenemos a los primeros confirmados.

Como menciona Deadline, Mason Thames y Nico Parker serán los encargados de dar vida a Hipo y Astrid respectivamente en la nueva entrega. Thames de 15 años ganó notoriedad recientemente por su aparición en The Black Phone junto a Ethan Hawke y pronto lo veremos en Boys of Summer con Mel Gibson.

Por otro lado, Nico Parker viene de una breve pero reconocida actuación en la serie de The Last of Us como Sarah Miller, la hija de Joel (Pedro Pascal). Nico también tiene entre sus créditos The Third Day de HBO y será parte del elenco de la película Suncoast (dirigida por Laura Chinn) junto a Woody Harrelson y Laura Linney.

Mason Thames y Nico Parker interpretarán a Hipo y Astrid en el live-action de ‘HTTYD’. Fotos: Getty/Universal.

El director de las cintas animadas regresa para dirigir el live-action

Si bien aún es muy pronto para determinar si el live-action de How to Train Your Dragon será un éxito (pues entre la gente que ama el cine el tema de estas adaptaciones está densa), podemos decir que la producción está en buenas manos.

¿Por qué? Bueno, pues porque Dean DeBlois, quien escribió y dirigió las versiones animadas de la saga, está a bordo del proyecto para tomar nuevamente la silla de director.

Dean DeBlois regresará para dirigir el live-action de HTTYD tras hacer lo propio en la saga animada. Foto: Getty.

¿Cuándo se estrena el live-action de ‘How to Train Your Dragon’?

Algo curioso es que a diferencia de muchas producciones de alto perfil, la gente detrás del live-action de How to Train Your Dragon ha decidido no postergar la revelación de la fecha de estreno de la cinta. Esta entrega está programada para llegar a las salas de cine el 14 de marzo del 2025.