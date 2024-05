Lo que necesitas saber: Sientan el trancazo de nostalgia repasando el antes y después del elenco de 'Submarine'. Así lucen en la actualidad, Oliver, Jordana y más.

Definitivamente, Submarine es una de esas películas que marcaron a toda una generación. Y es que no es para menos, si se trata de una historia adolescente que no se parecía a nada de lo que estábamos acostumbrados, pues mezcló romance con comedia y un toque de drama, que nos mostró otro panorama dentro de este género.

Fue en 2010 cuando esta cinta basada en la novela homónima del escritor galés, Joe Dunthorne llegó a la pantalla grande tras lanzarse en diferentes importantes festivales de cine, en el debut como director de Richard Ayoade. Sorpresivamente esta historia juvenil no solo logró armar una buena lana en taquilla, también se convirtió en un clásico de culto muy querido por muchos alrededor del mundo.

Es momento de repasar el antes y después del elenco de ‘Submarine’

Y cómo no, si la historia de Submarine, protagonizada por Oliver Tate y Jordana Bevan nos cautivó por completo, pues estamos seguros que a muchos les hizo recordar su primer amor adolescente, ese que piensas que será para siempre pero aunque no dura toda la vida, es el que te enseña lo que es una relación. En pocas palabras, esta trama nos llegó directo al cora, porque es divertida pero al mismo tiempo tiene algunas partes bastante duras.

Por si todo esto no fuera suficiente, la película también ganó cierta fama porque el mismísimo Alex Turner, el frontman de los Arctic Monkeys colaboró en el soundtrack de la cinta, siendo su primer trabajo como solista que incluyó temazos como “Stuck on the Puzzle” y “Piledriver Waltz”, que más tarde apareció en el cuarto disco de los de Sheffield, Suck It And See.

Sabemos que por acá tenemos a muchos fans de Submarine que seguramente en sus años “mozos” basaron su personalidad en Oliver o Jordana (no se hagan) y le perdieron la pista a los actores que aparecieron en este peliculón. Es por eso que acá repasamos el antes y después del elenco de esta cinta que marcó a toda una generación.

Craig Roberts – Oliver Tate

Comenzamos este repaso de los actores de Submarine con ni más ni menos que el protagonista. Craig Roberts fue el actor que dio vida a Oliver Tate, quien después de dar vida a este personajazo, ganó popularidad y participó en varias producciones como Skins, 22 Jump Street, Tolkien, Being Human, Red Lights y más.

Además de su trabajo en el cine y la televisión, Roberts también ha participado en algunos videos musicales, como “Here With Me” de The Killers (dirigido por Tim Burton y coprotagonizado por Winona Ryder), “One Man Army” de Kassidy, “Avocado, Baby” de Los Campesinos! y “Show Me the Wonder” de Manic Street Preachers.

¿Qué tal el cambio de Oliver Tate?/Foto: Especial

Yasmin Paige – Jordana Bevan

Por supuesto que no podemos dejar de lado a otro personaje importantísimo para la historia de Submarine: así es, hablamos de Jordana Bevan, que en la película fue interpretada por Yasmin Paige. Luego de aparecer en esta cinta, se esperaba que la actriz británica tuviera más protagónicos en el cine o la televisión, pero curiosamente llevó su carrera desde un lado más discreto.

Paige continuó su carrera en proyectos para la pantalla grande y chica, como Pramface, Spoof or Die, Glue, The Double, participó en el radio en The Book of Yehudit e incluso le entró al teatro con Circle Mirror Transformation. Así que como verán, siguió trabajando en diferentes producciones interesantes en el Reino Unido.

La mismísima Jordana Bevan no ha cambiad mucho, ¿o sí?/Foto: Especial

Sally Hawkins – Jill Tate

Ok, ya repasamos cómo lucen los protagonistas de Submarine, pero ahora es el momento de recordar a los adultos que aparecieron en esta película. Una de ellas fue Jill Tate, la mamá de Oliver interpretada por la mismísima Sally Hawkins, quien ya tenía una trayectoria sólida tras ganar el Golden Globe en 2007 por Happy-Go-Lucky. Sin embargo, su carrera subió como la espuma tras su participación en esta cinta.

Para que se den cuenta de cómo le fue, Hawkins apareció en The Shape of Water de Guillermo del Toro y Blue Jasmine de Woody Allen, por las que recibió nominaciones al Oscar, Golden Globe y BAFTA. Sin embargo, también la vimos en cintas como Paddington y su secuela, Godzilla y Godzilla: King of the Monsters, así como Wonka junto a Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key y Olivia Colman.

Sally Hawkins es una de las actrices de ‘Submarine’ que después de la película la rompió de grande/Foto: Especial

Noah Taylor – Lloyd Tate

Siguiendo con la familia Tate, es momento de recordar al papá de Oliver en Submarine, Lloyd. En la película, Noah Taylor se encargó de darle vida a este personaje, aunque para ese punto ya era uno de los actores británicos más reconocidos del momento. Sin embargo, tras la cinta trabajó en producciones muuuy chonchas.

Imagínense que Noah apareció en dos de las series más importantes de los últimos tiempos: Game of Thrones y Peaky Blinders. Pero no solo eso, también participó en producciones como Preacher, Edge of Tomorrow, Paddington 2, Skyscraper, Foundation y Small Light. No cabe duda que es de las figuras del elenco que más han estado presentes en el cine y la televisión.

Noah Taylor apareció en ‘Game of Thrones’ y ‘Peaky Blinders’ luego de ‘Submarine’/Foto: Especial

Melanie Walters – Judie Bevan

Para cerrar con los padres de familia de Submarine, tenemos que mencionar a Judie Bevan, la mamá de Jordana quien es interpretada por Melanie Walters. Tras aparecer en esta película, la actriz casi no tuvo proyectos en el cine, pues solo apareció en algunas películas como Resistance, High Tide y Burn Burn Burn.

Aunque ya casi no la vimos en la pantalla grande, Melanie continuó con varios papeles en la televisión, en producciones como Gavin & Stacey, Being Human, Doc Martin y Father Brown. Por si esto no fuera suficiente, también le entró al teatro, formando parte del elenco de la adaptación británica de La Cenicienta.

Melanie Walters tuvo algunos papeles después de esta película/Foto: Especial

Paddy Considine – Graham Purvis

Ok, ahora es momento de hablar de algunos personajes que también fueron importantes dentro de Submarine (aunque no eran precisamente los protagonistas). Uno de ellos es Graham Purvis, interpretado por Paddy Considine, el experto en autoayuda y exnovio de Jill que hizo que Oliver pensara que el matrimonio de sus papás se iba a terminar.

Quizá Considine sea uno de los nombre más recordados de esta película, pues después de esto apareció en series y películas muy famosas, como Peaky Blinders, The Bourne Legacy, Macbeth o The World’s End. Aunque también empezó a dirigir producciones como Tyrannosaur y Journeyman. Sin embargo, es más probable que lo recuerden por darle vida recientemente al rey Viserys I Targaryen en House of the Dragon.

Paddy Considine fue uno de los protagonistas de la primera temporada de ‘House of the Dragon’/Foto: Especial

Gemma Chan – Kim-Lin

Otro de los papeles pequeños de Submarine fue el de Kim-Lin, que interpretó una por entonces desconocida Gemma Chan. Sin embargo, aunque su personaje no trascendió como todos los demás (y estamos casi seguros que muy pocos la recuerdan), la carrera de esta actriz despegó a partir de aparecer en esta producción.

Para que chequen el dato, Gemma apareció en cintas como Jack Ryan: Shadow Recruit, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Transformers: The Last Knight, Crazy Rich Asians, Captain Marvel, Raya and the Last Dragon, Eternals, Don’t Worry Darling y The Boy and The Heron; además trabajó en series como Brotherhood, Hotel Transylvania: The Series y The Afterparty.

Tras ‘Submarine’, Gemma Chan se convirtió en una actriz muy reconocida en Hollywood/Foto: Especial

Steffan Rhodri – Mr. Davey

Por último pero no menos importante, tenemos a un personaje de Submarine que probablemente no tuvo gran relevancia, pero ayudó bajita la mano a nuestro protagonista. Hablamos de Mr. Davey, el maestro de Oliver que en la película fue interpretado por Steffan Rhodri, un actor que seguro han visto en otros lados.

Después de esta cinta, Rhodi participó en proyectos como Harry Potter y las reliquias de la Muerte: Parte 1 (en donde dio vida a Reg Cattermole), Ironclad, Wonder Woman y Don’t Breathe 2. Pero también le entró a la televisión e incluso, al igual que Melanie Walters, apareció en Gavin & Stacey en el papel de Dave Coaches.

Quizá recuerden a Steffan Rhodri por su aparición en ‘Harry Potter’/Foto: Especial

