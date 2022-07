Así lucían los personajes de 'Elvis' en la vida real

Las películas biográficas -o biopics– sobre artistas de la música se han convertido en una parte importante dentro de la industria cinematográfica de unos años para acá. Ahí tienen por ejemplo a Bohemian Rhapsody o Rocketman como algunas de las más aclamadas… y pinta para que Elvis siga con la tendencia.

Esta cinta dirigida por Baz Luhrmann protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, es sin duda una de las más esperadas de este 2022. Y en ese sentido, la expectativa es alta respecto a qué tan acertada será la adaptación fílmica del llamado “Rey del Rock & Roll”, desde su historia personal y profesional hasta su imagen.

Austin Butler como Elvis Presley en ‘Elvis’ / Foto: Warner Bros.

Con todo eso de por medio y como suele suceder con este tipo de largometrajes, seguro que algunos andarán bien al tanto de la caracterización. ¿Se acercarán? Por acá, les traemos la comparativa del elenco y los personajes en la vida real.

Austin Butler como Elvis Presley

El buen Austin Butler puede presumir de que, oficialmente, es uno de los actores que ha sabido hacer una buena carrera más allá de Disney y Nickelodeon, los estudios del entretenimiento en los que comenzó sus andadas. Y vaya manera de hacerlo, interpretando ahora a un ídolo de la cultura popular como lo es Elvis Presley.

Para conseguir el papel, Butler pasó por un rudo proceso de casting donde le ganó la partida a otros grandes actores como Miles Teller, Ansel Elgort e incluso se ha dicho que Harry Styles apareció entre las opciones.

Finalmente, parece que el tiempo le dio la razón al director Baz Luhrmann en su elección del protagonista pues la crítica ha elogiado la actuación de Butler. Hay quienes dicen que el actor se perfila para una nominación en los próximos Oscar. ¿Será?

Austin Butler – Elvis Presley. Foto: Getty/Warner Bros.

Tom Hanks como Tom Parker

En Elvis, por supuesto que el “Rey del Rock & Roll” es el punto central de la historia… pero el papel del coronel Tom Parker interpretado por Tom Hanks es sustancial. La historia se cuenta desde la perspectiva de este personaje, que en la vida real si bien ayudó a potenciar la carrera del artista, también le puso todo tipo de trabas que al final terminaron por hundirle en cierto momento.

Cuando se habla de Presley, no es muy común tener a Parker en el radar. Pero en la vida real, el representante prácticamente manejó a su antojo la carrera de “El Rey”. Se dice que incluso Tom gestionó el proceso para que Elvis se enlistara en el ejército de Estados Unidos, esto con el propósito de limpiar un poco su imagen ya que el sector más conservador del público veía al cantante como una mala influencia.

Parker, por su parte, fue un inmigrante de los Países Bajos que llegó de manera ilegal a EE.UU. Trabajó primero como animador de ferias y carnavales, para luego pasar su trayectoria como manager. Si bien Elvis no fue su primer prospecto y representado, sí fue lo que comúnmente conocemos como ‘gallina de los huevos de oro’.

Tom Hanks – Tom Parker. Foto: Warner Bros/Getty.

Olivia DeJonge como Priscilla

Que no se les haga raro ver de ahora en adelante a Olivia DeJonge en más papeles dentro de la industria. Sin duda, la joven actriz australiana, que muchos ubicarán por su trabajo en la película The Visit de M. Night Shyamalan y The Society de Netflix, tiene en Elvis una de las interpretaciones que marcaran un antes y un después en su carrera.

DeJonge interpreta aquí a Priscilla Beaulieu Presley, la mujer a la que el cantante de “Suspicious Minds” conoció mientras cumplía con su servicio militar en Alemania. Para cuando se vieron por primera vez, ella tenía solo 14 años mientras Presley ya tenía 24. Los padres de ella se oponían en un principio a su relación.

Se casaron en 1967 y se divorciaron en 1973, principalmente por la adicción que Elvis tenía por los medicamentos prescritos. Su relación amorosa terminó, pero siguieron teniendo contacto como buenos amigos. Tras la muerte de su exesposo, Priscilla desarrolló una carrera televisiva en diferentes proyectos, esto además de que se ha encargado de administrar el legado del cantante.

Olivia DeJonge – Priscilla Presley. Foto: Warner Bros/Getty.

Helen Thomson como Gladys Presley; Richard Roxburgh como Vernon Presley

Tal vez no sea parte de la trama central de la película, pero la relación de Elvis con sus padres servirá como un detalle que alimente el dramatismo en la historia, sobre todo si tenemos en cuenta que el cantante y sus padres eran cercanos.

En el caso de Gladys, se sabe que ella siempre apoyó la carrera musical de su hijo y él lo tenía bien en mente. Uno de los ejemplos de ello es que Elvis hizo su primera grabación en estudio, “My Happiness”, pensándola como un regalo para su mamá. Eventualmente, fue esa grabación hecha en Sun Records la que lo catapultaría de un joven talento emergente a una estrella total.

Por su parte, Vernon Presley siempre intentó mantenerse como un trabajador constante antes de que su hijo llegara al estrellato. Y una vez que el joven Elvis comenzó a ganar fama y fortuna, Vernon sirvió como su persona de confianza para administrar ganancias, propiedades, acompañarlo en giras y otras cosas esencialmente cuando el chico aún era menor de edad.

Elvis Presley con sus padres. Foto: Getty.

Austin Butler con Helen Thomson y Richard Roxburgh. Fotos: Warner Bros.

Yola Quartey como Sister Rosetta Tharpe

En Elvis, también veremos representados a varios músicos legendarios y pioneros del blues, el soul y más. Una de ellas será Sister Rosetta Tharpe, la conocida “madrina del rock n’ roll” que es bien sabido, fue una de las diversas inspiraciones para Presley se convirtiera en músico.

Para la película de Luhrmann, Tharpe es interpretada por la cantante británica multinominada al Grammy Yola Quartey, en su debut como actriz.

Yola Quartey – Sister Rosetta Tharpe. Foto: WB/Getty.

Kelvin Harrison como BB King

El legendario BB King también tendrá una aparición especial en Elvis, siendo interpretado por Kelvin Harrison (12 Years a Slave, Cyrano, The Trial of Chicago 7). Se sabe que King comúnmente se cruzaba con Elvis en la escena musical de aquella época.

Su relación, si bien no era de hermandad efusiva, siempre fue de compañerismo del bueno. Presley era tan amado como criticado, especialmente debido a que un sector del público afroestadounidense veía con malos ojos que un blanco se apropiara de su estilo musical y alcanzara la fama.

Pero BB King siempre simpatizó con Elvis, de quien dijo en diferentes declaraciones que siempre fue un tipo educado, que usualmente le llamaba ‘señor’ mostrándole respeto. “Déjenme decirles la verdad definitiva sobre Elvis Presley y el racismo… on Elvis, no había ni una gota de racismo en ese hombre. Y cuando digo eso, créanme que debería saberlo”, dijo el icónico guitarrista en alguna ocasión.

Kelvin Harrelson Jr – BB King. Foto: WB/Getty.

Shonka Dukureh como Big Mama Thornton

Willie Mae “Big Mama” Thornton fue una de las más grandes cantantes de R&B de su época y una de las mujeres que ayudó definir lo que luego sería el rock n’ roll. Muchos especialistas musicales concuerdan en que su interpretación de “Hound Dog” fue una de las que sentó las bases para el género.

Y bueno, curiosamente, Elvis Presley llevaría el tema a un nuevo nivel de éxito cuando hizo su versión en 1956. “Big Mama” Thornton es interpretada en esta película por Shonka Dukureh.

Shonka Dukureh – Big Mama Thornton. Foto: WB/Getty.

Alton Mason como Little Richard

Por leyendas no paramos y también Little Richard (en una versión joven) aparece en Elvis. Como es bien sabido, Presley también lo citaba como una de sus más grandes influencias y varios conocedores de la historia del rock n’ roll incluso consideran a Richard el verdadero rey del género.

En esta oportunidad, el modelo Alton Mason hará el papel del icónico guitarrista y cantante. “Estaba tan agradecido porque es como si el papel me hubiera encontrado. ¿Sabes? Es como si Baz [Luhrmann] me encontrara y me eligiera. Es como si Little Richard me eligiera a mí“, dijo el ahora actor en una entrevista reciente.

Alton Mason – Little Richard. Foto: WB/Getty.