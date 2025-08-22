Lo que necesitas saber: Tras el anuncio de la quinta temporada de 'Emily in Paris' en Netflix, comienzan las dudas de cuándo debería terminar.

Al inicio, Emily in Paris era esa serie que no todos admitían que veían, ya saben, un “gusto culposo”. Pero pronto, tras admitir que se trata de una gran telenovela de alto presupuesto (sobre todo por las locaciones y el vestuario) con un montón de drama innecesario y un cúmulo de malas decisiones por parte de su protagonista, podemos decir con libertad que amamos Emily in Paris.

Y lo mejor de todo es que, Netflix ya confirmó que la quinta temporada se estrenará el 18 de diciembre del 2025.

Además, sólo como dato… no en cualquier serie sale Brigitte Macron, la esposa del actual presidente francés, Emmanuel Macron. Así que no estamos ante cualquier producción. Y por eso confesamos que la noticia por parte de Netflix de renovar la serie para una quinta temporada, nos hace muy felices.

Sin embargo, como buenos fans de Emily, Gabriel, Camille, Alfie, Mindy, Sylvie y el recién agregado de Marcello, también queremos reconocer que quizá esa quinta temporada también deba ser la última.

¿Están listos para la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’?/Foto: Netflix

¿De qué va Emily in Paris?

La primera temporada de Emily in Paris llegó a Netflix en el 2020. Aquí conocimos a Emily Cooper, una estadounidense que trabaja en una agencia de marketing. Obtendría un ascenso tras la transferencia de su jefa a su contraparte en París. Sin embargo, un embarazo no planeado, obliga a Emily a mudarse de Chicago a París.

Y es en esta ciudad, quizá el lugar más hermoso y romántico del mundo, donde su vida personal… se rompe, por decirlo de alguna manera. Su novio gringo no acepta el cambio, por lo que terminan antes de que siquiera Emily pueda reconocer París en su totalidad.

Es aquí donde realmente empieza Emily in Paris. La protagonista conoce a su vecino de abajo, el chef Gabriel, y se enamora, pero él está en una relación con la mujer más chic y dulce de París, Camille. Esto trae un montón de drama y situaciones súper incómodas que culminan en el inicio del romance entre Emily y Gabriel.

Lily Collins en ‘Emily in Paris’. / Foto: Netflix

Su relación en un ir y venir es la base de la serie, y se ve interrumpida por nuevos intereses amorosos para Emily como el encantador de Alfie, una boda que no culmina, un falso positivo en una prueba de embarazo, y varios aprendizajes

Les decíamos que es una gran telenovela que en su cuarta temporada, la cual se estrenó este 2024 en dos partes, se convirtió en la serie más vista de Netflix. Y como les decíamos al inicio, sumó un gran cameo de Brigitte Macron.

En esta entrega, Emily decide formalizar su relación con Gabriel, quien espera un hijo con Camille. Pero como se trata de una fantasía desde la primera temporada, su relación termina de manera abrupta, abriendo la puerta a un nuevo crush llamado Marcello, el cual se lleva a Emily a Roma para vivir una nueva aventura.

La quinta temporada de Emily in Paris y el “odio” hacia Gabriel

Ante el éxito rotundo de la cuarta entrega de Emily in Paris, Netflix anunció que habrá una quinta temporada. El anuncio lo dio la misma Lily Collins en Roma. La actriz bebé de una espresso mug con el título de la serie, y abajo de la taza, se ve el número cinco.

Aún no tenemos más detalles de esta nueva entrega. Pero a juzgar por el cierre de la cuarta temporada (y aguas porque aquí pueden haber SPOILERS), veremos a Emily en Roma con Marcello, el sujeto que la salvó de “morir” en las montañas nevadas de Francia (esa vez que Gabriel la deja abandonada por ir detrás de Camille). La duda es, ¿Gabriel irá detrás de ella hasta Italia?

¿Debería ser la última y por qué esto se relaciona con el personaje de Gabriel?

No nos odien. Pero creemos que la quinta temporada de Emily in Paris debería ser la última. Y la razón está en el personaje de Gabriel. El chef de Normandía es el principal interés amoroso de Emily desde la primera temporada, y como decíamos, su historia de amor es la base de toda la historia.

No pueden estar juntos. Cuando lo intentaron, había demasiados problemas a su alrededor como para que pudieran vivir su amor en libertad. La escena en la que Gabriel le habla a Emily en francés explicándole que la comunicación es su mayo problema, es una de las mejores que nos ha entregado la serie.

Pero al mismo tiempo, todo esto ha convertido a Gabriel en una suerte de villano. O al menos así se lee en las reacciones de la audiencia en redes sociales, en donde se comenta que Gabriel es el nuevo “desgraciado” que no sabe lo que quiere y que sólo juega con los sentimientos de Emily.

Lucas Bravo como Gabriel en ‘Emily in Paris’ / Foto: Netflix

Creemos que ese es el peor error. En Emily in Paris, hasta ahora, no existían los personajes malvados, sólo nombres que funcionan como puntos de conflicto para la protagonista. Decimos “hasta ahora” porque el primer villano, por decirlo de alguna manera, es Genevieve, la hija estadounidense del esposo de Sylvie.

Pero antes, asumiendo un poco de realismo en toda el viaje de fantasía de Emily en París, no existen los villanos ni los personajes intencionalmente malvados. Entonces, ¿por qué convertir a uno? Y sobre todo, ¿por qué hacerlo con el personaje interpretado por Lucas Bravo? Al final, siendo muy honestos, Gabriel no es el único que ha tomado decisiones cuestionables. De hecho, es la misma Emily quien ha cometido bastantes errores con Gabriel, con Camille y con Alfie.

Para que se den una idea, cuando le preguntaron a Lily Collins la edad de Emily, la actriz dijo que tendría unos 22. Luego, descubrió que en realidad tiene 31 años. Collins se disculpó en redes sociales por el error, y pidió a los fans no culparla, pues cree que algunas decisiones que toma su personaje parecen de alguien mucho más joven y con menos experiencia en la vida… inmadura pues.

Lucien Laviscount como Alfie en ‘Emily in Paris’ / Foto: Netflix

Sí, fue horrible que Gabriel la dejara abandonada en las montañas nevadas de Megève para ir detrás de Camille, quien supuestamente estaba embarazada. ¿Pero no acaso Emily jugó también con los sentimientos de Alfie de una manera aún más despiadada? Le juró que no tenía sentimientos por Gabriel cuando en realidad, siempre estuvo enamorada de él.

Luego, cuando intentó volver con él con el pretexto de una campaña de su trabajo, y Alfie se negó, buscó de nueva cuenta a Gabriel. Y enfrente de Alfie, tomó la decisión de estar con el chef. ¡Ouch! Y todavía llora cuando descubre que el británico ya está en una relación con una chica nueva, y que esta misteriosa mujer conocerá a su familia en Londres.

¿De verdad Emily no entiende que si Alfie nunca le quiso presentar a su familia fue porque siempre existió la duda de los sentimientos de ella hacia Gabriel? Con esto no queremos decir que la protagonista sea una villana, pero lo que sí es que Emily es su peor enemiga.

¿Ustedes qué opinan de esto?