U2 presenta el video de la canción "Street of Dreams", la cual pinta para ser parte de su nuevo disco.

Lo que necesitas saber: Luego de dos EP's, U2 presenta el sencillo "The Street of Dreams", el cual tiene un video que fue grabado en México.

Entre tantas emociones mundialistas, algunos quizás se olvidaron que U2 visitó recientemente México. Lo hizo no sólo para “chocarlas” con Clara Brugada, sino para grabar el video de una de las canciones que forma parte de su nuevo disco.

Pues bien, el tiempo ya pasó, las imágenes han sido editadas… y así es como tenemos para deleite de ojos y oídos lo nuevo, nuevo de U2: “The Street of Dreams”.

U2 grabando el video musical de “Street Of Dreams” en la Ciudad de México. Foto: Héctor Vivas/cortesía Universal Music.

Checa el nuevo video de U2, “Street of Dreams”

La banda liderada por Bono avisó que llegaría este material grabado en México. Así que si fueron de los fans afortunados que la banda seleccionó para formar parte del video, chequen si logran verse.

El video se grabó en el centro de la Ciudad de México y otras locaciones del país. Incluso, los miembros de U2 dieron un recorrido en el ahora emblemático camión intervenido por el artista Chavis Mármol.

“No abandones tus sueños, tus sueños no te abandonarán” es uno de los mensajes que pueden verse en el camión sobre el que U2 interpretó, por primera vez, la canción que ahora está disponible en todas las plataformas.

Para participar en él, los fans tenían que hacer un registro… y esperar a ser seleccionados. Luego, aguantar duras sesiones en plena lluvia (de hecho, la grabación se suspendió por el agua).

En el video oficial, U2 insertó el detallazo que tuvo con el público que ayudó a la grabación del video: ese mini show que se aventó desde el balcón de uno de los edificios de la CDMX.

U2, “Street of Dreams” / Captura de pantalla

Un video que cuenta con obra de un artista mexicano

Para las grabaciones de “Street of Dreams”, U2 usó arte del mexicano Chavis Mármol, quien en su trabajo incluye símbolos prehispánicos para hablar sobre capitalismo, tecnología y demás temas que problematizan al mundo.

Para el video de U2, Chavis Mármol intervino un vehículo, cubriéndolo de grafittis, frases y arte urbano característico de su obra: para algunos, creó una instalación móvil sobre la que Bono, The Edge y el resto de la banda recorrieron la CDMX.

2026, el año en que regresó U2

“The Street of Dreams” es el nuevo sencillo de U2… el cual fue precedido de dos EP’s que la banda lanzó en los primeros meses de este 2026: Days of Hash y Easter Lily.

Days of Hash es un EP centrado en reflexiones en torno a la difícil época que se vive en el mundo. Entre guerras y fricciones sociales por todo el planeta, U2 tuvo mucha materia prima para este trabajo.

Luego, en plena Semana Santa, llegó Easter Lily… un disco en el que Bono y compañía volvieron a ponerse reflexivos, pero sobre temas personales. Así, el disco habla sobre amistad, pérdida y esperanza. Todo con un intento de “renovación”.