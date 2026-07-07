Lo que necesitas saber:

Tras las explosiones, las autoridades informaron que 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió una situación que pocas veces se ve fuera de una película… y es que durante su viaje en Siria, se registraron dos explosiones cerca de su hotel donde se está hospedando.

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Explosión de bombas en Siria // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Explotan bombas cerca del hotel donde Emmanuel Macron se hospeda en Siria

Así como lo leíste. Este martes, mientras el presidente francés Emmanuel Macron se encuentra de visita en Siria, dos bombas explotaron en Damasco, muy cerca del hotel donde el mandatario se encuentra hospedando.

De cuerdo con medios locales, fueron dos las explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo y dejaron 18 personas heridas, entre ellos cuatro policías.

Los artefactos explosivos eran dos bombas “caseras” que habían sido colocadas en un vehículo y un contenedor de basura. Ambos habrían explotado mientras las autoridades intentaban desactivarlas.

¿Qué pasó con el presidente de Francia?

Afortunadamente, al momento de las explosiones el presidente ya se encontraba fuera del hotel, por lo que continuó con el itinerario del día. Peeero, no sin antes publicar un mensaje en redes sobre lo ocurrido.

Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana he encontrado a Siria en toda su diversidad. He visto la dignidad, el coraje y la determinación”, señaló.

De momento, las investigaciones sobre las explosiones continúan. Aunque las autoridades de Siria aclararon que no representaron una amenaza directa para la sede ni para el programa de la visita.

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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