Lo que necesitas saber: Durante su programa del 15 de septiembre, el comediante sugirió que el asesino de Charlie Kirk podría haber sido realizado por un republicano seguidor de Donald Trump.

El berrinche de Disney y la cadena ABC contra Jimmy Kimmel duró menos de lo que canta un gallo… y es que tras ser suspendido “indefinidamente”, se anunció que el famoso programa Jimmy Kimmel Live! volverá a trasmitirse.

Programa Jimmy Kimmel Live! // Foto: Getty Images

El famoso programa de Jimmy Kimmel volverá a emitirse

Luego de la polémica en la que se metió Jimmy Kimmel (que llevó a la suspensión “indefinidamente” de su famoso programa), Disney y la cadena de televisión ABC anunciaron que Jimmy Kimmel Live!, volverá a trasmitirse.

Y es que, por si no lo recuerdas, hace menos de una semana la famosa cadena de tele había informado sobre esta suspensión luego de que el presentador hiciera unos “polémicos” comentarios acerca del asesinato de Charlie Kirk.

“Hemos pasado los últimos días conversando con Jimmy y, tras ello, decidimos reanudar el programa el martes“, señalaron.

Presentadores en Estados Unidos hablan a favor de la libertad de expresión

Sin duda el tema causó ruido. Tanto que la medida que realizó la cadena de televisión hacia el presentador desató un debate nacional sobre la participación del gobierno y la libertad de expresión.

El tema no solo se quedó ahí… pues hubo protestas en contra de Disney frente a sus oficinas en Nueva York y California. Así como frente al teatro donde se graba el programa de Jimmy Kimmel en Hollywood.