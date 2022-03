La creadora y el Master Chief nos cuentan todo sobre la nueva serie de ‘Halo’

Sin duda, Halo es una de las franquicias más importantes de la historia. Desde el primer titulo que apareció por ahí de 2001, se robó por completo la atención de la comunidad gamer, la industria y la crítica especializada porque tanto su formato de disparos en primera persona como la historia que contaban en él eran algo completamente innovador. Y sin duda, gran parte del éxito que tiene alrededor del mundo es por el legendario Master Chief.

A lo largo de casi 22 videojuegos (contando las expansiones y demás complementos), hemos visto a este personajazo convertirse en el héroe que tanto necesita la humanidad, pero que con cada nueva aventura los enemigos y el peligro que hay a su alrededor incrementan. Sin embargo, el Jefe Maestro no se ha quedado dentro del Xbox, porque lo hemos visto dentro de cómics, novelas gráficas, cortometrajes, series animadas y mucho más.

Después de mucha espera, por fin llega la serie de ‘Halo’

Desde hace un buen rato, Microsoft y Bungie han tenido planes de llevar el universo de Halo a otros formatos. Se sabe que llevan años planeando la llegada del Master Chief a la pantalla grande pero el proyecto fracasó rotundamente y esta idea se quedó en el aire, lo que sí salió bien fue el proyecto de Forward Unto Dawn, considerada por muchos –sobre todo los fans from hell– como la primera serie live-action de la franquicia.

Pero si nos ponemos exquisitos, no podríamos afirmar que es una producción televisiva porque se lanzó para promocionar el cuarto juego. Sin embargo, después de distintos intentos, este 24 de marzo de 2022 y de la mano de Paramount+ por fin podremos ver a este gran personaje que tanto queremos en la pantalla chica con una serie de acción real que para ser honestos, se ve espectacular porque parece que todo lo sacaron de los videojuegos.

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de la serie de Halo, tuvimos chance de platicar con Kiki Wolfkill, la mente maestra detrás de 343 Industries, el estudio que desarrolla estos juegos icónicos. Pero no solo eso, también conversamos un buen rato con el actor que da vida al Jefe Maestro en esta nueva produccción, el mismísimo Pablo Schreiber, quienes nos contaron todos los detalles detrás de un proyecto tan importante como este.

El proceso de adaptar un videojuego para la pantalla chica

Si algo nos queda muy claro es que, adaptar un videojuego como lo es Halo, sin duda fue un trabajo muy complicado. Y lo decimos porque crear tanto los mundos donde se desarrollan cada una de las historias, como el aspecto de los personajes y demás, parece que solamente se puede lograr pensando en un título que irá directo a las consolas. En esta serie lograron hacer que todo sienta como si todo esto fuera posible en este planeta y Kiki Wolfkill nos contó sobre el proceso de llevarlo a la pantalla chica.

“Creo que trabajar con un nuevo equipo creativo fue una experiencia increíble y el trabajo empezó adentrado a todos al mundo de ‘Halo’. Es por eso que trajimos a muchos de los involucrados que se encargan de desarrollar los juegos y que están detrás de los proyectos para que platicaran con ellos (…) Les dimos una plática sobre lo que es esta franquicia, y no hablo de los Covenant o demás ingredientes, sino de los personajes, su trasfondo y lo que representan para la gente. Pienso que lo más importante de estas pláticas es que entendieran la historia de ‘Halo’ y todos los elementos que lo componen, pero también buscábamos que comprendieran lo que significa para los fans. Siento que era importante que el equipo creativo sintiera el ADN de la franquicia antes de pensar en cómo es que llevaríamos esto a la realidad. Lo siguiente fue pensar cómo es que moveríamos lo que vemos en los juegos e incluso libros que por primera vez tomamos como referencia, cómo hacemos algo que rinda homenaje a los fans y que puedan entender, pero que a la vez sea algo completamente aterrizado, creíble y que pueda existir en el mundo real, en el siglo XXI”.

El Master Chief de la vida real conoce al Master Chief de los juegos

Es probable que todo el mundo recuerde muy bien la primera vez que jugaron Halo y se pusieron dentro del traje –de manera virtual, claro– del Master Chief. Pablo Schreiber (a quien hemos visto en grandes series como Orange is the New Black y The Wire) sí se acuerda a la perfección del momento exacto en el que conoció a este personajazo y el primer encuentro con esta franquicia tan importantes para el universo gamer.

“La primera interacción que tuve con el universo de ‘Halo’ fue cuando estaba en secundaria o preparatoria. Recuerdo muy bien que lo jugué muchas veces con mis amigos, jamás tuve una consola mientras crecía, así que aprovechaba cuando iba a las casas de mis amigos para jugar y me acuerdo que este título lo jugábamos mucho. Eso sí, jamás me atrajo jugar la campaña, siempre era un versus entre todos. Así que como verás, mi acercamiento con la franquicia era muy limitado hasta que me ofrecieron el papel en la serie. Después de esto todo ha sido un enorme proceso. Fue en 2018 cuando me propusieron interpretar a este personaje y desde entonces ha sido un enorme viaje, porque se trata de entender lo que significa Master Chief para muchas personas en todo el mundo, porque realmente no lo comprendía antes. Los fans son tan apasionados que ahora me queda claro que no solo se trata de la mitología y el universo del juego, también de cómo es que el mundo se identifica con él. Así que ahora me siento parte de este club exclusivo de los que conocen cada detalle de ‘Halo’ y agradezco la oportunidad de llevar a este icónico héroe a una serie”.

Esta serie es algo que le volará la cabeza a los fans

Además de pensar muy bien la historia que querían contar y empapar muy bien a todos los involucrados con la esencia de Halo, un punto importante a considerar fueron los fans. Kiki Wolfkill considera que a veces es complicado complacer a los miles de seguidores que tiene la franquicia en todo el mundo, pero ella misma les asegura que no se decepcionarán al ver esta serie porque tiene todo lo que querían ver en un live-action.

“Cuando la gente ama algo tiene un punto de vista muy profundo sobre lo que significa para ellos. Eso es muy importante, es lo que construye un fandom, pero incluso tú y yo tenemos diferentes perspectivas sobre lo que hace especial a ‘Halo’ y lo que representa en nuestras vidas. Así que espero que la gente que está escéptica y con dudas que cuando vean la historia que contamos, que trajimos todo al mundo real, que se den cuenta del amor y trabajo que le pusimos a esta serie. Pero sobre todo, que respetamos por completo la esencia del juego”.

Lo complejo de interpretar a un personaje tan icónico

Si ustedes son unos clavados de Halo, seguramente conocen de arriba a abajo la historia de Master Chief. Sin embargo, para los que de plano no tienen idea, él es un hombre con un pasado un tanto complicado y que cuando crece se encuentra en un enorme dilema porque las personas a su alrededor lo ven simplemente como un arma. Eso lo hace un personaje muy complejo de interpretar y Pablo Schreiber lo sabe a la perfección, tanto así que lo desafió como actor:

“Lidiar con un personaje que fue robado cuando era un niño, que lo enlistan a un ejército, lo modifican físicamente es complicado. Lo. que planteamos en esta temporada es mostrar a un hombre que trabaja para UNSC, que es un supersoldado entrenado para dar el mayor rendimiento posible pero que también empieza a descubrir cosas de su infancia que probablemente nunca se imaginó. Él empieza a explorar su propia humanidad como nunca lo había hecho, pero también se pregunta qué tanto de esa humanidad está dispuesto a sacrificar y qué ideas y demás debe dejar con tal de cumplir con su trabajo”.

En estos episodios conoceremos al hombre detrás del casco

A través de los juegos de Halo hemos seguido el enorme camino que ha recorrido el Master Chief para acabar con los enemigos que amenazan a la humanidad, pero además de eso ha tenido que enfrentar un montón de problemas personales y para todos los que quieren conocer mejor a la persona detrás del casco, esta serie les dará eso y mucho más. Eso es algo que dejó muy claro Kiki Wolfkill y que espera que los fans from hell de la franquicia disfruten tanto como ellos cuando hicieron este proyecto.