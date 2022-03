Las palabras de Jada Pinkett Smith tras el incidente de Will Smith y Chris Rock en los Oscar

La entrega número 94 de los Oscar será una de las ediciones que probablemente nunca olvidaremos. Y no lo decimos por todas las películas, actores/actrices y cineastas que se llevaron el máximo premio que existe en la industria cinematográfica, sino por el enorme incidente que se armó entre Will Smith y Chris Rock durante la ceremonia. A estas alturas, todo el mundo ha opinado al respecto, debatiendo si estuvo bien o mal el actor, pero faltaban las declaraciones de una de las involucradas: Jada Pinkett Smith.

Si no se enteraron qué fue lo que pasó (que no lo creemos) o de plano viven debajo de una piedra, ahí les va un resumen de lo que sucedió. Rock subió al escenario a presentar la categoría de Mejor Documental y como es su costumbre, hizo algunos chistes sobre los invitados. Sin embargo, a la hora de hablar sobre la esposa de Will – que se llevó el Oscar a Mejor Actor–, se le ocurrió decir que esperaba ver la secuela de G.I. Jane (cinta donde Demi Moore se rapa y en clara referencia a su aspecto físico).

Jada Pinkett Smith se pronunció sobre lo ocurrido con Will Smith y Chris Rock

Luego de esto sucedió lo que todos ya sabemos. A pesar de que se rió –y no entendemos por qué–, Will Smith se acercó a Chris Rock y sin pensarlo le metió un cachetadón duro. Después, le gritó que se quitara el nombre de su esposa de la boca, porque recordemos que Jada Pinkett Smith confesó abiertamente hace algunos años que sufre de alopecia y es una condición con la que no se siente muy contenta, ya que le genera inseguridad sobre su cuerpo, sobre todo considerando que es actriz.

A partir de ahí, vinieron los memes y polémicas, porque la Academia de Hollywood ya inició una investigación formal sobre lo ocurrido durante la ceremonia e incluso el propio actor ya se disculpó con el comediante pero, ¿qué dijo Jada Pinkett Smith al respecto? A través de sus redes sociales, publicó un mensaje bastante corto en el que mencionó que “esta es una temporada para sanar” y ella está “aquí para ello”. Así, con este mensaje, la también productora medio habló sobre el tema y parece que será la único que dirá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

También surgió un video de Jada hablando sobre su cabello

A raíz de toda esta polémica, con Will Smith defendiendo a su esposa de los chistes de Chris Rock, surgió un video en donde la propia Jada Pinkett Smith habla sobre su cabello. Cuatro días antes de la edición 2022 de los Oscar, publicó en su cuenta de TikTok un clip en el que comentaba los estilos que ha usado a lo largo de los años y lo complicado que era para una mujer afrodescendiente como ella, llegar a Hollywood y tener que encontrar un look europeo –como lo llama– para encajar.

Sin embargo, al final y después de platicar al respecto, la actriz comentó: “Fue realmente desafiante porque me gustaba mi cabello fuera salvaje y rizado. Hoy siento la libertad. Me importa un bledo lo que la gente piense de mi cabeza calva. Porque, ¿adivinen qué? Me encanta”. Si no lo han checado, se los dejamos a continuación: