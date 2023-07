Lo que necesitas saber: El uso de la inteligencia artificial es un tema serio en Hollywood. Tanto así que cineastas importantes como James Cameron nos advirtieron sobre ella desde hace mucho tiempo

No cabe duda que la inteligencia artificial explotó en la actualidad para dividir al mundo. Unos consideran que es una herramienta muy útil, otros creen que es una tecnología que no debería existir, pero lo cierto es que está entre nosotros y ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, hay quienes piensan que la IA es un verdadero peligro y entre ellos está ni más ni menos que James Cameron.

Dentro del mundo del cine, varios directores respetados como Christopher Nolan y Guillermo del Toro han hablado sobre el papel de la inteligencia artificial no solo en el séptimo arte, también en el mundo en general. Pero aunque ustedes no lo crean, James Cameron realmente está preocupado por el uso de la IA con fines militares, casi como lo que nos mostró en la saga de Terminator.

James Cameron nos advirtió hace muchos años sobre la inteligencia artificial

Resulta que hace algunos días, James Cameron platicó con CTV News y entrevista con este medio, habló sobre su punto de vista de la inteligencia artificial. Y vaya que considera que es un tema serio, pues piensa que si se utiliza la IA para fines militares o armamentistas, representaría un verdadero riesgo para la humanidad.

“Les advertí en 1984 y no me escucharon (refiriéndose a ‘Terminator’). Creo que la militarización de la IA es el mayor peligro. Pienso que entraremos en el equivalente de una carrera armamentística nuclear con la IA, y si no la construimos nosotros, seguro que la construirán los demás, y entonces la cosa irá a más”.

Como recordarán, The Terminator, estrenada justamente en 1984, es la primera película de la franquicia de ciencia ficción sobre un cyborg asesino –interpretado por Arnold Schwarzenegger– y una red de defensa creada de manera artificial que se vuelve inteligente… así que como verán, la idea de James Cameron no estaba taaan alejada de la realidad.

Por otro lado, James Cameron declaró que si bien, no cree que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los escritores o guionistas de cine y televisión en un futuro cercano. ¿La razón? Bueno, pues opina que actualmente, esta tecnología no sabe hacer otra cosa que no sea soltar información y no puede transmitir emociones.

“Personalmente, no creo que una mente incorpórea que simplemente escupe lo que han dicho otras mentes encarnadas, sobre la vida que han tenido, sobre el amor, sobre la mentira, sobre el miedo, sobre la mortalidad, y simplemente juntarlo todo en una ensalada de palabras y luego escupirlo… No creo que tenga algo que vaya a conmover a la audiencia. Esperemos 20 años, y si una IA gana un Oscar a Mejor Guión, creo que tenemos que tomárnosla en serio”.

¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con lo que dijo James Cameron sobre la inteligencia artificial? La verdad es que es sorprendente que de alguna manera, este cineasta se adelantó y nos mostró que era posible que la IA estuviera presente entre nosotros. Aunque quizá sea muy temprano para opinar que dominará al mundo, ¿no creen?

