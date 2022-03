“Me sentí asqueado”: Jim Carrey sobre el incidente de Will Smith y Chris Rock en los Oscar

Lo que sucedió en la ceremonia de los premios Oscar este 2022, siempre será tema de conversación. Y para muchos, será una noche en la que en lugar de celebrar el cine, esto se vio ensombrecido por una situación controversial: el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock en el escenario tras un chiste insensible sobre la imagen de su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Con esto, se abrieron varios debates que van desde el lugar que ocupa la comedia y los comediantes, la tibieza con la que la Academia actúo, las respuestas de Hollywood, la violencia machista y hasta el por qué de la ovación de pie a Will Smith tras recibir el Oscar unos minutos después del incidente.

Y sobre este último tema, es que Jim Carrey hizo algunos comentarios durante una entrevista que también han dado mucho de qué hablar en relación, de acuerdo con sus palabras, a las acciones de los actores y el “grupo” que conforma a la industria.

El incidente de los Oscar con Will Smith y Chris Rock

Sólo para recapitular, Chris Rock se subió al escenario de los Oscar y realizó algunos comentarios (la mayoría de los host hacen algunos “chistes” para amenizar la noche). Sin embargo, Rock se pasó de la raya cuando se burló de la cabeza sin pelo de Jada al hacer referencia a la cinta G.I. Jane (1997).

En varias ocasiones, Jada ha hablado de su problema con la alopecia, que es la pérdida anormal de cabello que produce calvicie. Hace unos meses, la actriz habló sobre las afectaciones en su vida. Por lo que el comentario de Rock se sintió insensible y fuera de lugar.

Tras el comentario, Chris Rock se rió y la gente aplaudió, todo esto mientras Will Smith subía al escenario para darle un sorpresivo golpe en la cara. Cuando Smith regresó a su lugar, gritó “No pronuncies el nombre de mi esposa con tu maldita boca”. Rock dijo que sólo era un chiste y terminó con “Esta podría ser la mejor noche en la historia de la televisión“. ACÁ se los contamos más a detalle.

Todo fue incómodo. Tanto el público de los Oscar como los televidentes, se quedaron pensando si había sido un momento planeado y si después de esto, Will Smith (quien era el favorito para llevarse el Oscar como Mejor Actor por King Richard) debía llevarse la estatuilla.

Finalmente, Smith ganó el Oscar, el primero de su carrera. Y con esto, dio un largo discurso donde se disculpó con los invitados de la noche, pero nunca directamente con Chris. Con lágrimas en los ojos, el actor dijo que siempre ha defendido a su familia y ha soportado varias cosas. AQUÍ el discurso completo.

Jim Carrey se sintió “asqueado”

Durante una entrevista para Entertainment Tonight Canadá, Jim Carrey dijo que se sintió “asqueado”. Pero esto no lo dijo por el golpe que le propinó Smith a Rock durante la transmisión, sino por la ovación que le dieron al primer actor tras subir por el Oscar.

“Me sentí asqueado por la ovación de pie. Siento que Hollywood está en su punto más débil. Fue la más clara indicación de que ya no somos el grupo más popular“. La periodista le dice que mucho se ha hablado de cómo el nombre de Will Smith influyó en el hecho de que nadie hizo nada como, por ejemplo, escoltar al agresor.

A lo que Carrey responde “Debieron haberlo hecho“. También dijo que él habría demandado a Will Smith por 200 millones de dólares porque “ese video estará ahí para siempre, será universal. El insulto va a durar mucho tiempo“.

Jim Carrey finalizó al decir que no tiene nada en contra de Will Smith, pues el actor ha hecho grandes cosas. Pero que ensombreció a las personas y las cosas buenas que sucedieron esa noche. Aquí abajo les dejamos la entrevista con Jim Carrey.

Will Smith ya se disculpó con Chris Rock

Como mencionamos, Will Smith, durante su discurso de aceptación, pidió disculpas, pero nunca directamente con el comediante. Fue hasta el día siguiente, el lunes 28 de marzo, que el actor galardonado se disculpó con Chris Rock, mencionando que la broma sobre la condición médica de su esposa fue demasiado.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser”, dijo el actor en un comunicado publicado en sus redes sociales. ACÁ la disculpa completa.

Por su parte, Jada Pinkett-Smith publicó un mensaje en redes sociales que es corto, pero conciso. La actriz, conductora y productora dijo: “Esta es una temporada para sanar y estoy aquí para eso“.