La Academia anuncia investigación formal en el caso de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022

Después de mucha espera y anticipación, el pasado 27 de marzo llegó a nosotros la edición 2022 de los Oscar. A lo largo de esta ceremonia, las más grandes figuras y celebridades de Hollywood se reunieron para reconocer a lo mejor de la cinematografía, dejándonos un montón de sorpresas en el camino. Sin embargo, más allá de las películas, actores/actrices y directora que se llevaron los más grandes premios, todo el mundo sigue hablando del cachetadón que le metió Will Smith a Chris Rock.

Por si se quedaron dormidos o viven debajo de una piedra, ahí les va lo que sucedió. Rock subió al escenario para presentar la categoría de Mejor Documental, pero fiel a su estilo hizo un montón de chistes sobres los invitados. Entre ellos estuvo Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will, a quien le dijo que esperaba que protagonizara la secuela de G.I. Jane (cinta donde Demi Moore se rapa y haciendo referencia a la alopecia de la también actriz y productora) y el cual no le hizo mucha gracia que digamos.

También puedes leer: WINNER LIST! ACÁ LA LISTA COMPLETA DE LAS Y LOS GANADORES A LOS PREMIOS OSCAR 2022

Después de reírse tantito del chiste –porque sí pasó–, Will Smith caminó hacia Chris Rock y le metió una cachetada guajolotera (POR ACÁ pueden checar ese momento), dejando impactados tanto a los presentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles y a todos los que seguimos la transmisión en todo el mundo. A pesar de que Will se justificó –o algo así– por esta acción en su discurso al recibir el premio a Mejor Actor por su papel en King Richard, la Academia de Hollywood condenó este hecho.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, los organizadores de los Oscar se pronunciaron al respecto y por supuesto que mencionaron que no aprueban ningún tipo de violencia. “Estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo“, declararon luego de que el golpe de Smith a Rock se hiciera viral.

The Academy does not condone violence of any form.

Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022