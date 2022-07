Una de las más grandes películas de este 2022 es Crimes of the Future de David Cronenberg (AQUÍ nuestra reseña). La cinta, por sí misma, ha generado mucha conversación con base en su premisa y los distintos temas que pone sobre la mesa. Pero de lo que más se ha hablado, es del regreso de uno de los directores más originales e influyentes en la historia del cine.

Su filmografía se ha construido a partir del subgénero conocido como horror corporal el cual, de una manera grotesca y aterradora, retrata la complicada relación que tenemos con nuestros cuerpos. Cronenberg, desde que arrancó con Stereo en 1969, ha explorado con metáforas visuales que son imposibles de olvidar, las posibilidades del cuerpo.

Por eso, es extraño pensar que David Cronenberg alguna vez fue considerado para participar en una enorme y comercial franquicia. Nos referimos a Star Wars, la cual se lanzó a mediados de la década de los 70 y los 80, para los cuales el cineasta ya había sacado algunos de sus mejores filmes. ¿Pero por qué nunca sucedió?

David Cronenberg en el set de ‘Crash’ en los 90 / Foto: Getty Images

¿’Revenge of the Jedi’ con Cronenberg?

Antes de que crean que cometimos un error, han de saber que el primer nombre del Episodio VI era Revenge of the Jedi o La venganza del jedi. Mientras se desarrollaba el proyecto, se dieron cuenta que estos personajes, por su filosofía, no cobraban venganza, por lo que la palabra “revenge” se cambió por “return” o “retorno”.

Ahora bien. Durante una entrevista, David Cronenberg contó que estaba en su casa en Toronto, en Canadá, cuando recibió una llamada de un ejecutivo de Lucasfilm. Le contaron que ya estaban preparando la producción de la tercera entrega de Star Wars con el nombre de Revenge of the Jedi.

Fue así como le ofrecieron la dirección de la película. La primera respuesta de Cronenberg fue que no solía dirigir el material de otras personas. ¿Qué sucedió? Sin esperar ningún otro comentario, desde Lucasfilm cortaron la llamada… y en palabras del director, “eso fue lo más cerca que estuve de Star Wars“.

Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels y Peter Mayhew en el set de ‘Return of the Jedi’ / Foto: Getty Images

¿Por qué David Cronenberg?

Al final, Richard Manquard quedó como director del Episodio VI. Pero la decisión de George Lucas de considerar a Cronenberg para el cierre de su enorme franquicia no deja de ser interesante. La razón, aunque no la sabemos con exactitud, se podría encontrar en la forma en la que el mismo Lucas percibió Hollywood desde sus inicios.

George Lucas dirigió A New Hope de 1977, y se convirtió en un éxito total tanto de críticas como de taquilla. Fue tanta la lana y los deseos de varias productoras de entrarle el quite con star Wars, que Lucas logró financiar las dos secuelas que tenía planeadas.

Pero eso lo involucró en otras áreas, y decidió dejar a un lado la dirección para enfocarse en otros departamentos como el de efectos especiales, los cuales correrían a cargo de su compañía Industrial light & Magic. Todo esto, lo hizo desprenderse de las ataduras que implicaba Hollywood.

George Lucas en el set de ‘Star Wars: A New Hope’ / Foto: Getty Images)

Si Lucas ya no quería meterse al sistema hollywoodense, ¿qué mejor que traer a la silla de director a alguien que había logrado, con éxito, permanecer alejado? Para 1983, Cronenberg tenía entre sus títulos Shivers, The Brood, Scanner y Videodrome, algunas de sus mejores cintas. Por lo que su nombre ya era bien conocido.

Sin embargo, Cronenberg no fue el único David que estaba entre la lista de directores que Lucas quería para esta entrega. También se acercaron a David Lynch, pero en varias ocasiones, este director ha contado que la sola idea de liderar la película de Star Wars, le dio migraña. Literal. Se reunió con George Lucas y platicaron, comieron, le presentó a los wookies… y al día siguiente Lynch le dijo que no lo haría.

El resto es historia. El mismo año que se estrenó Return of the Jedi, Cronenberg salió con The Dead Zone. Unos años después, Lynch se comprometería con la adaptación de Dune de Frank Herbert, la cual se estrenó en 1984 para convertirs een un rotundo fracaso. En cuanto a Return of the Jedi, la cinta recaudó casi 500 millones de dólares.