Lo que necesitas saber: La manifestación únicamente retrasó el resto de la agenda del Festival y el único evento cancelado fue la alfombra roja.

La alfombra roja de Juliette Binoche en el Festival Internacional de Cine de Morelia fue interrumpida por una manifestación pro Palestina. Un gran número de personas tomó el control de la alfombra y hasta derribaron una de las barricadas.

No le quedó de otra a los organizadores del Festival más que cancelar la alfombra roja entre gritos de “¿Dónde están? No se ven, las sanciones a Israel”.

¿Qué pasó en la alfombra roja de Juliette Binoche?

Juliette Binoche anda en el Festival Internacional de Cine de Morelia para presentar su documental In-I In Motion, sin embargo, la alfombra roja tuvo que ser cancelada por una manifestación Pro Palestina.

Un grupo de estudiantes, aparentemente de secundaria, se hicieron presentes en el evento para exigir sanciones a Israel. Y de paso pedir que los cineastas no guarden silencio ante el conflicto y también levanten la voz, usando su influencia en el mundo.

Fotografía Raúl Fernández / Sopitas.com

Los estudiantes ingresaron al cine donde se haría la alfombra roja, una sucursal de Cinepólis, empresa a la que acusan de ser cómplice de Israel. Sin embargo, se quedaron en la entrada y no se metieron a las salas.

La manifestación únicamente retrasó el resto de la agenda del Festival y el único evento cancelado, hasta el momento, fue la alfombra roja.