‘Back to the Future’ es una de las cintas más destacadas de las últimas décadas, pues podemos decir que gracias a ella los viajes en el tiempo pasaron a ser la fantasía de muchos. Todo gracias a las aventuras de Marty McFly y el Doc, Emmett Brown, interpretados por Michael J. Fox y Christopher Lloyd respectivamente.

La primera cinta de esta trilogía se estrenó en 1985 y a pesar de que el futuro no resultó como nos lo pintaron en ese entonces –o bueno, no del todo–, ‘Back To The Future’ (o ‘Volver al Futuro’ como se le conoce en Latinoamérica) lleva 37 años siendo una de las películas favoritas para los amantes de la ciencia ficción.

Marty Mcfly y el ‘Doc’ se reunieron en la Comic Con 2022

Es por eso, quizá, que el reencuentro que los protagonistas de la cinta tuvieron en la Comic Con 2022, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, resultó ser uno de los momentos más emotivos que los fans del cine hemos vivido en los últimos meses. ¡Confirmamos!

Resulta que en dicha convención, Michael J. Fox y Christopher Lloyd (de 61 y 83 años respectivamente) participaron en un panel donde dieron más detalles sobre lo que ocurría en el set de ‘Back To The Future’ hace unas décadas, así como otros detalles en la carrera artística de ambos.

El reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd 37 años después de ‘Regreso al futuro’ y la ovación que recibieron en la New York Comic Con 2022 ??#michaeljfox #christopherlloyd #regresoalfuturo #backtothefuture #nycc #newyorkcomiccon pic.twitter.com/qlGCa80vkJ — Fotogramas – Cine (@fotogramas_es) October 9, 2022

Michael J. Fox y Christopher Lloyd contaron anécdotas de ‘Back to the Future’

Como era de esperarse, tanto Michael como Christopher fueron recibidos con aplausos y ovaciones del público, a quienes les contaron cómo fue la primera vez que ambos actores se conocieron en persona durante la grabación de la primera cinta de la saga. Desde entonces ambos supieron que serían grandes amigos.

“No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, indicó el ‘Doc’ durante su participación en la Comic Con, donde supimos que incluso las cosas pudieron ser distintas si Erik Stoltz, el actor que habían escogido para ser Marty McFly no hubiera sido despedido en ‘Back to The Future’.

El actor que interpretó a ‘Marty McFly’ habló sobre su Parkinson

Durante su presentación, Michael J. Fox también aprovechó para hablar del Parkinson, enfermedad que el actor ha padecido desde la década de los 90 y la cual lo llevó a crear la fundación a su nombre en donde recauda fondos para la investigación de ésta.

“Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo el protagonista de ‘Back to the Future’ al agradecer sobre su enfermedad, la cual a pesar de todo califica como un regalo.

