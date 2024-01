Lo que necesitas saber: 'Minecraft' llegará a la pantalla grande con una película live action. Y aquí les traemos los detalles más importantes de la cinta.

Desde hace un buen rato, el mundo de los videojuegos cobró fuerza dentro del entretenimiento. Para nadie es un secreto que de un tiempo para acá, las grandes productoras andan muy interesadas en producir proyectos basados en títulos que los gamers aman. Y por supuesto que en esa lista debía de estar Minecraft.

Fue en 2011 cuando la desarrolladora Mojang Studios lanzó este videojuego, el cual impulsó el formato de construcción en un mundo abierto. Sorpresivamente, a pesar de contar con gráficos y jugabilidad muy básicos, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. No por nada, en 2023 se ganó el título del juego más vendido de todos los tiempos.

‘Minecraft’ es el videojuego más vendido de la historia/Foto: smashbros.com

Es por eso que no debería de sorprendernos que muchos estuvieran interesados en llevar a Minecraft a la pantalla grande. Para ser exactos, la idea de adaptar este videojuego al cine viene desde hace una década. El primero en intentarlo fue el director Shawn Levy, quien estuvo en las primeras etapas de desarrollo de una película al respecto que no prosperó.

Más adelante, el creador y estrella de It’s Always Sunny in Philadelphia, Rob McElhenney fue el siguiente en intentarlo, tratando de contar una aventura con sabor al juego pero con un toque de The Goonies. El director Peter Sollett (The Path) también quiso hacer una versión cinematográfica de este título, la cual contaría una historia fantástica sobre un grupo de adolescentes.

La película live action de ‘Minecraft’ será una realidad y contará con un elenco de lujo

Sin embargo, después de tantas ideas que no llegaron a nada, las cosas cambiaron por completo en 2022. En aquel año, se confirmó que Jared Hess (la detrás de Napoleon Dynamite) sería el director de la película live action de Minecraft. Por si esto no fuera suficiente, también se supo que Jason Momoa sería una de las estrellas de la cinta.

Poco a poco han surgido más detalles sobre este proyecto que han hecho que nos interesemos (aunque también se han guardado información muy importante como la trama). Uno de esos detalles es el elenco que protagonizará esta producción, pues contará con verdaderos nombres grandes de Hollywood.

Jason Momoa en ‘Aquaman 2’ / Foto: Warner Bros.

Para que se den una idea de cómo está el asunto y de acuerdo con Variety, al reparto de la película de Minecraft se unió ni más ni menos que Jack Black para dar vida a Steve, quien volverá a participar en una cinta basada en videojuegos tras el éxito de The Super Mario Bros. –donde la rompió como Bowser– y se reunirá con Jared Hess tras trabajar juntos en Nacho Libre.

Además de Momoa y Black, el resto del elenco lo completan nombres como Emma Myers (a quien vimos recientemente en Wednesday como Enid Sinclair), Danielle Brooks (‘Taystee’ en Orange Is The New Black) y Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy). Así que como verán, contarán con un grupo de actores muy interesante.

Jack Black en la premiere de ‘Super Mario Bros. Movie”/Foto: Getty Images

¿De qué trata la cinta y cuándo se estrena?

Ahora bien, suena de maravilla el elenco de la película live action de Minecraft pero hay un pequeño dato que le preocupa tanto a los fans del cine como del videojuego. Según Deadline, aún no se sabe de qué va la historia de la cinta ni mucho menos de que trata (es más, todavía no tienen claro quién es el guionista).

Lo que sí está confirmado es que comenzarán con la producción de esta película en 2024, pues Warner Bros. Pictures y Legendary tienen programado el estreno de la cinta para el 4 de abril de 2025. ¿Cómo lo ven? ¿Les emociona ver este enorme universo y sus personajes en la pantalla grande?

