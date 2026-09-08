México llega con obligación de ganarle a Argentina para clasificar en el Mundial Femenil Sub-20 Si gana clasifica como segunda de grupo, pues aunque Benín llegara a derrotar a Polonia, la diferencia de goles es demasiada a favor de la Selección Mexicana. Si empata, necesita que Benín no gane para poder aspirar a ser una de las mejores terceras, dependiendo de lo que pase en otros grupos. Si pierde, entonces necesita que Benín también pierda para esperar a ver si logra ser una de las mejores terceras, para lo cual necesitaría una mayor combinación de resultados.

Lo que necesitas saber: La victoria contra Argentina se vuelve necesaria o la clasificación dejará de depender de la Selección Mexicana

México se ha complicado y mucho la clasificación en el Mundial Femenil Sub-20. Perdieron con Polonia y llegarán con obligación de ganarle a Argentina en el último partido de fase de grupos para aspirar a jugar los octavos de final.

Foto: @miseleccionfem (X)

México sufre una dolorosa derrota ante Polonia en el Mundial Femenil Sub-20

Corría apenas el minuto 5 del encuentro cuando un autogol puso al frente al Tricolor. Pero la alegría duró poco, pues al minuto 9 las anfitrionas empataron el encuentro.

México no aprendió del partido contra Benín y nuevamente sufría en los contragolpes; tanto que al 74 vino una descolgada por banda derecha, donde Michel Fong perdió el mano a mano (de hecho no ganó ninguno en todo el partido), y Ashlee Mora tuvo que bajar a la delantera rival en el área. Penal.

Polonia gana 2-1 y con eso clasifica como primera de grupo, mientras que México tiene que cerrar contra Argentina. Un partido que en el papel parecía accesible antes de iniciar el torneo, pero la Albiceleste le metió 8 a la misma Benín con la que la Selección Mexicana no pudo.

¿Qué necesita México para clasificar en el Mundial Femenil Sub-20?

No todo está perdido, elegimos creer que contra Argentina veremos la mejor versión de nuestra selección femenil Sub-20. El camino más corto a octavos de final es la victoria contra Argentina, pero incluso si no se gana, hay chance.

Así va el grupo de México en el Mundial Femenil Sub-20:

Polonia: 6 puntos

Argentina: 3 puntos

México: 1 punto (-1 en diferencia de goles)

Benín: 1 punto (-8 en diferencia de goles)

Para clasificar a octavos México tiene tres escenarios contra Argentina:

Si gana clasifica como segunda de grupo, pues aunque Benín llegara a derrotar a Polonia, la diferencia de goles es demasiada a favor de la Selección Mexicana.

pues aunque Benín llegara a derrotar a Polonia, la diferencia de goles es demasiada a favor de la Selección Mexicana. Si empata, necesita que Benín no gane para poder aspirar a ser una de las mejores terceras, dependiendo de lo que pase en otros grupos.

para poder aspirar a ser una de las mejores terceras, dependiendo de lo que pase en otros grupos. Si pierde, entonces necesita que Benín también pierda para esperar a ver si logra ser una de las mejores terceras, para lo cual necesitaría una mayor combinación de resultados.

México perdió con Polonia en el Mundial Femenil Sub-20

¿Cuándo juega México vs Argentina en el Mundial Femenil Sub-20?

Si México pasa a octavos o no, lo sabremos el viernes 11 de septiembre. Ese día es la cita para el duelo vs Argentina en punto de las 10:00 horas.

La transmisión va por televisión abierta en Canal 9.