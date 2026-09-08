Entran en vigor los aranceles de Canadá a Estados Unidos: Cómo será el impacto

El 8 de septiembre entraron en vigor los aranceles que Canadá le puso a Estados Unidos en productos como la ropa, maquinaria, pescados y mariscos y hasta la miel.

Lo que necesitas saber: Y el martes 8 de septiembre entraron en vigor los aranceles que Canadá le impuso a Estados Unidos.

Ahora sí que Canadá dijo: “No hay fecha que llegue ni plazo que no se cumpla”. Y el martes 8 de septiembre entraron en vigor los aranceles que le impuso a Estados Unidos.

Todo en respuesta a las tarifas que el gobierno de Donald Trump les puso primero, en el verano de 2026.

Foto: Wolfgang Weiser-Pexels.

Se trata de una guerra de aranceles entre Estados Unidos y Canadá que, principalmente, afecta a los consumidores de estos dos países —como un efecto boomerang.

Entran en vigor los aranceles de Canadá a Estados Unidos

El valor de los aranceles aplicados por Canadá a Estados Unidos se estima en unos 20 mil millones de dólares anuales.

Se aplican a 700 productos estadunidenses como el acero, aluminio, queso, electrodomésticos, ropa, cosméticos, maquinaria agrícola, bebidas alcohólicas entre otros.

Foto: Bogdan Krupin -Pexels.

Canadá explicó que se trata de un ojo por ojo —ok, no lo dijo literal así, pero eso dio a entender— con tarifas del 15, 25 y 50%. Van algunos ejemplos:

Arancel del 15%

Aplicado a herramientas y maquinaria, así como equipo de aire acondicionado.

Arancel del 25%

A productos derivados del aluminio y acero, electrodomésticos, lácteos —el queso—, alimentos como pescado y mariscos.

Arancel del 50%

Productos de acero y aluminio —que antes tenían una carga del 25%—, muebles, ropa y… hasta la miel.

¿Cómo será su impacto?

En el bolsillo de los consumidores. Y en los gastos de las empresas. Recordemos que los aranceles a las importaciones si bien no son un impuesto directo a la población, lo cierto es que termina impactando en su economía. ¿La razón?

En teoría ese dinero por los productos que Canadá importe de Estados Unidos (queso, miel, bebidas alcohólicas, maquinaria, ropa) lo tienen que pagar las empresas que los compran.

Sin embargo, para mantenerse tablas, las empresas suelen aumentar los precios de los productos que distribuirán con el objetivo de equilibrar la inversión y las ganancias.

El primer ministro de Canadá en el Centro de Gestión de Incendios de Thunder Bay. Foto: @MarkJCarney.

La decisión del gobierno del primer ministro Mark Carney es compleja porque, además del encarecimiento de ciertos productos, vale la pena recordar que alrededor del 60% de los productos que importa Canada —o sea, que compra a países extranjeros— son de… Estados Unidos. Y, en cuanto a sus exportaciones, el 70% van hacia el gabacho.