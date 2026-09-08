Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Javier Hernández, Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado también fueron considerados en las listas preliminares del Balón de Oro.

Lo que necesitas saber: Scarlett Camberos es la primera futbolista mexicana en ser nominada al Balón de Oro Femenil.

Julián Quiñones fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026. Sin embargo, antes de él hubo otros cuatro mexas que fueron considerados en las listas preliminares.

Uno de ellos fue Guillermo Ochoa en el 2007. En aquel año, la lista de nominados fue de 50 jugadores y, entre todas esas estrellas, apareció el portero mexicano. Sin embargo, en la lista final que tiene el Balón de Oro en su sitio oficial, ya no aparece Memo. (Adjuntamos pruebas).

¿Y los demás? Acá te contamos.

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Mexicanos considerados al Balón de Oro

Además de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, en el 2010, Rafael Márquez también estuvo en las listas preliminares del Balón de Oro. Aquella temporada, el actual entrenador de la Selección Mexicana ganó LaLiga y el Mundial de Clubes con el Barcelona, pero no le alcanzó para llegar a la lista final de 23 nominados.

El posible sucesor de Xavi Hernández – Foto: Twitter (@FCBarcelonaB )

En el 2011, Javier ‘Chicharito’ Hernández ganó la Premier League y el Community Shield con el Manchester United de Sir. Alex Fergurson ¿Mejor aún? Marcó 20 goles en la que fue su temporada debut, por lo que fue incluido en las listas preliminares del Balón de Oro de aquel año.

Sin embargo, se quedó fuera de la lista final de 30.

Alex Ferguson y Chicharito Hernández / Mexsport

Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado en el 2015

En el 2015, dos mexicanos aparecieron en las listas preliminares del Balón de Oro; uno fue Giovanni Dos Santos, quien jugaba, en aquel entonces, para el Villarreal junto a su hermano Jonathan.

‘Gio’ se había lucido con 26 goles en LaLiga, pero tampoco pudo colarse en la lista final de 30 jugadores.

Fotografía @VillarrealCF vía X

Andrés Guardado fue el otro mexicano que figuró en las preliminares, tras proclamarse bicampeón de la Eredivisie League con el PSV Eindhoven. Además de los trofeos, el ‘principito’ ya se había convertido en un referente dentro del club.

Andrés Guardado en la Selección Mexicana / Mexsport

Como podrán ver, la nominación de Julián Quiñones no es cualquier cosa, ya que es único mexicano en aparecer en la lista final de 30 nominados del Balón de Oro.

Mismo caso de Scarlett Camberos, quien pase lo pase en la premiación, puede presumir ser la primera jugadora mexicana en estar nominada al Balón de Oro Femenil.

Y ojo, el América Femenil también se convirtió en el primer y único club en ser nominado. A los clubes varoniles de la Liga MX, con todos sus años de historia, no les ha alcanzado para estar dentro de la terna.