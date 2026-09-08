Lo que necesitas saber:

Sheinbaum aprovechó la ocasión para señalar que el incremento de puntos en ciencia se debe a la Nueva Escuela Mexicana, el actual modelo y proyecto educativo oficial de nuestro país.

Ya salieron los resultados de la prueba PISA 2025 y México bajó su puntuación en matemáticas y lectura. Peeero, para la presidenta Claudia Sheinbaum, esta evaluación no se puede aplicar bajo los mismos criterios a todos los países —como si enseñaran otras matemáticas—.

Prueba Pisa: México está debajo del promedio de los países de la OCDE en pensamiento creativo
Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Sheinbaum cuestiona resultados de México en prueba PISA 2025

“¡Ahhhh bueno, menos mal!” es lo que casi nadie dirá ante la justificación de la presidenta Sheinbaum sobre los resultados de la prueba PISA 2025.

Y es que luego de darse a conocer que México no pasó ni de panzazo en matemáticas y lectura, la mandataria cuestionó la evaluación por las “limitaciones” de cada país.

“Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, declaró.

Celebra incremento en ciencia… ¿por modelo educativo actual?

Durante la mañanera, la mandataria también señaló que —como si fuera consuelo— en todos los países disminuyó la lectura debido a las famosas plataformas digitales.

Eso sí, Sheinbaum aprovechó la ocasión para asegurar que el incremento en el puntaje de ciencia se debe a la Nueva Escuela Mexicana, el actual modelo y proyecto educativo oficial de nuestro país.

“Pero incluso analizando los resultados de la prueba PISA, hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias, gracias a la Nueva Escuela Mexicana”, aseguró.

Entonces, ¿está mal tomar en cuenta los resultados de esta prueba o solo se vale cuando México sale positivo?

¡Reprobados! México sufre caída en matemáticas y lectura en la prueba PISA 2025

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