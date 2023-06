Murió a los 89 años Alan Arkin, actor de ''Little Miss Sunshine'

Este 2023 y porque así es la vida, nos hemos tenido que despedir de figuras muy grandes e importantes dentro del cine y el entretenimiento. Y lamentablemente a esta lista de pérdidas se suma la de Alan Arkin, actor, músico y director que murió este 30 de junio a los 89 años.

La noticia del fallecimiento de Alan Arkin la confirmó People gracias a los propios hijos del actor, Adam, Matthew y Anthony Arkin, quienes compartieron en conjunto una declaración con este medio en nombre de su familia y donde dejaron muy claro que siempre recordarán a su papá como una excelente persona talentosa.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Un marido, padre, abuelo y bisabuelo cariñoso, era adorado y se le echará profundamente de menos”.

Alan Arkin en los Actors Guild Awards de 2020/Foto: Getty Images

Repasemos brevemente la carrera de Alan Arkin

Alan Wolf Arkin nació el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, Nueva York, en medio de una familia de inmigrantes judíos ucranianos. Durante su infancia se mudaron a Los Ángeles y tras terminar la escuela, Arkin estudió en varias universidades, aunque abandonó al menos tres para dedicarse por completo al arte.

Para que se den una idea de la genialidad de Alan Arkin, tuvo una breve carrera musical con un grupo de folk llamado The Tarriers, en el que cantaba y tocaba la guitarra. La banda no logró el éxito que esperaban, pero grabaron una de las versiones más conocidas de una de las rolas más famosas de todos los tiempos: “The Banana Boat Song”, la cual alcanzó el lugar número 5 en las listas de popularidad de 1957.

Alan Arkin abandonó la banda para convertirse en actor de tiempo completo, pues había tomado clases de interpretación cuando era nioa. En 1960 llegó a Chicago y fue uno de los primeros miembros de la compañía de comedia de improvisación Second City. Un año después debutó en Broadway en 1961 y en 1963 consiguió ganar el premio Tony por su gran actuación en la obra Enter Laughing.

En los siguientes años, Alan Arkin dio el paso al cine y televisión, consiguiendo distintos papeles en películas y series en los que demostraba su enorme talento. Tanto así que en 1967 recibió la primera de cuatro nominaciones al Oscar en su carrera, por su participación en la comedia The Russians Are Coming, The Russians Are Coming.

Alan Arkin ganó el Oscar por su papel en ‘Little Miss Sunshine’

Durante los más de 50 años siguientes, Alan Arkin apareció en más de 100 películas, entre las que destacan: The Heart is a Lonely Hunter (1968) –que le valió su segunda nominación al Oscar–, Catch-22 (1970), Edward Scissorhands (1990) y Glengarry Glen Ross (1992). Hasta que finalmente en 2006 ganó el premio de la Academia de Hollywood como actor de reparto por interpretar al abuelo Edwin Hoover en Little Miss Sunshine.

Además de su trabajo en el cine y el teatro, Alan Arkin fue nominado a seis premios Emmy (por sus actuaciones en producciones como Pentagon Papers y Escape from Sobibor). Su última nominación fue por The Kominsky Method, aunque dejó la serie antes de su tercera temporada en 2021. La aparición final de este actorazo fue en Minions: The Rise of Gru, donde prestó su voz a Willy Kobra. Que descanse en paz.