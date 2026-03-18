En menos de 24 horas, Zendaya compartió los primeros adelantos de dos de sus películas más grandes para 2026: Dune: Part Three y Spider-Man: Brand New Day, esta segunda compartiendo créditos en el elenco con su esposo (de acuerdo con los rumores), Tom Holland.

La esperada cuarta entrega protagonizada por Spider-Man aka Peter Parker, es una de las cintas que planean convertir al verano de este año en uno de los más grandes con su fecha programa, la cual se suma a un montón de títulos enormes como La Odisea donde… adivinen… también aparecen Zendaya y Tom Holland, pero bajo la dirección de Christopher Nolan.

Así que para ya no marearlos más con los estrenos de Zendaya y Tom Holland, por acá les dejamos este primer tráiler oficial de Spider-Man: Brand New Day, la película que podría convertirse en la base de nuestra próxima y renovada fe en el MCU.

Tom Holland vuelve como Spider-Man en la cuarta entrega / Foto: Sony Pictures

Tráiler de Spider-Man: Brand New Day

En el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, las cosas permanecen como en el cierre de la tercera entrega; es decir que el mundo ha olvidado por completo que Peter Parker es Spider-Man, incluido su mejor amigo Ned y su novia MJ, quienes han hecho una vida profesional y amorosa a partir del trágico evento.

La cosa es que mientras Peter cuida de ellos a escondidas, e intenta entrar a sus vidas de maneras un tanto torpes (ya saben, un poco con la narrativa del personaje de cómic), el Hombre Araña debe enfrentarse no sólo a nuevos enemigos poderosos, sino que él mismo vive una mutación en su ADN que podría no ser tan benéfica.

Es así como recurre a pedirle ayuda al doctor Banner, a quien nosotros amamos como Hulk, para que le ayude a entender qué es lo que sucede. Y entre todo ese caso, Spider-Man también se ha de enfrentar a la frialdad de The Punisher. Acá les dejamos el tráiler de Spider-Man: Brand New Day.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

La fecha de estreno de Spider-Man: Brand New Day ya la tenemos súper anotada en nuestro calendario desde el año pasado, cuando el mismo Tom Holland confirmó que llegaría en la mera temporada alta de estrenos de 2026 junto con varios títulos importantes.

Pero este tráiler de Spider-Man: Brand New Day nos lo confirmó: Tom Holland vuelve como el Hombre Araña y Peter Parker el próximo 30 de julio.