Natalie Portman empezó muy joven a actuar y Leon: The Professional (El perfecto asesino como se le conoció en Latinoamérica) fue la película que le abrió las puertas de la industria del entretenimiento. Pero a casi 30 años de su estreno, tiene detalles que incomodan de cierta forma a la actriz.

Así reveló ella misma en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, esto como parte de la promoción de la película May December que protagoniza ahora. En esa charla, Natalie recordó un poco de su trayectoria, resaltando la etapa de aquella cinta en la que debutó con tan solo 13 años de edad.

Jean Reno y Natalie Portman en ‘Leon: The Professional’. Foto: Especial.

Natalie Portman revela que le ‘Leon: The Professional’ le da algo de cringe actualmente

Natalie Portman apareció en Leon: The Professional interpretando a una niña que tras una serie de circunstancias entre su familia y la policía, queda huérfana. Y ese en ese momento que su vecino, un asesino a sueldo bastante habilidoso, la adopta –por decirlo de alguna manera–, la cuida de unos peligrosos y sanguinarios agentes, además de que la entrena en el uso de armas.

La película fue dirigida por Luc Besson y aunque es una cinta que a día de hoy es bastante bien valorada, también despertó bastantes críticas. ¿Por qué? Sobre todo, por el hecho de que el personaje adolescente parece enamorarse del asesino ya entrado en años, además de que la imagen de Portman, como ha dicho la actriz, se sexualizó en algún punto.

Natalie Portman. Foto: Getty.

Natalie Portman no se reserva cuando se trata de comentar el grado de incomodidad que siente con al cinta. Así lo comentó en esta reciente entrevista con The Hollywood Reporter, donde reveló que después de mucho tiempo, hay ciertos aspectos de la película que encuentro vergonzosos.

“Es una película que todavía es querida, y la gente se me acerca por ella más que por cualquier otra cosa que haya hecho, y me dio mi carrera. Pero definitivamente, cuando la ves ahora, tiene algunos aspectos cringy [vergonzosos] por decir lo menos. Entonces, sí, es complicado para mí”, dijo Natalie Portman sobre Leon: The Professional.