Nicolas Cage estuvo a punto de ser Kal-El / Superman en un proyecto dirigido por Tim Burton que nunca se concretó. Pero lo que sí se logró fue verlo como Spider-Man… o al menos una de sus variantes. Y eso lo podemos ver a todo color en el nuevo tráiler de Spider-Noir.

Spider-Noir es una producción original de Prime Video que trae de regreso a este personaje, una de las variantes más memorables que conocimos en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), basada en la línea de cómics Marvel Noir.

Sin duda, este ha sido uno de los personajes más interesantes en la carrera reciente de Cage. Por eso resulta tan emocionante verlo materializado en live action, en una propuesta que recupera la estética del cine noir y suma un misterio que vale la pena seguir.

Nicolas Cage es el protagonista de ‘Spider-Noir’ / Foto: Prime Video

El tráiler a color de Spider-Noir

Hacemos énfasis en que este nuevo tráiler es a color por una razón importante: la serie estará disponible en dos versiones, a color y en blanco y negro. Será el espectador quien decida cómo ver la historia: si con el dramatismo clásico del cine noir de los años 30 o con una paleta más cercana a las tiras cómicas de la misma época.

Este avance permite apreciar con mayor claridad el diseño de producción, lleno de contrastes que construyen una fantasía oscura protagonizada por Ben Reilly, quien en su juventud fue Spider-Man… hasta que perdió a la mujer que amaba.

A partir de ahí, decide dejar atrás la máscara y convertirse en un detective privado, resolviendo casos aparentemente simples: infidelidades, dinero y secretos. Pero cuando un nuevo encargo promete una gran recompensa —y pone en riesgo a quienes le importan—, no tendrá otra opción más que volver a enfundarse en el traje de Spider-Man.

El elenco de Spider-Noir con Nicolas Cage

Desde luego, uno de los puntos más emocionantes del live action de Spider-Noir es que Nicolas Cage retoma al personaje al que le dio voz en Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Esto resulta particularmente interesante porque nos presenta no sólo una versión ambientada en los años 30 del clásico vecino amigable, sino también a un Spider-Man más maduro, con una perspectiva distinta sobre la ciudad, el crimen y la forma de hacer justicia. Para construir el personaje, Cage tomó como referencia a Bugs Bunny y a Humphrey Bogart.

Junto a él aparece un elenco amplio que incluye a Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodríguez, Brendan Gleeson y Jack Huston, quienes interpretan aliados, intereses amorosos —no siempre correspondidos—, amigos y enemigos del protagonista.

Jack Huston en ‘Spider-Noir’ / Foto: Prime Video

¿Cuándo se estrena Spider-Noir?

Spider-Noir llegará al catálogo de originales de Prime Video el próximo 27 de mayo de 2026.

Y próximamente también les compartiremos la entrevista que tuvimos con el elenco, con una recomendación clara: ver un episodio en blanco y negro y otro a color para decidir cuál versión se ajusta mejor a la experiencia que buscan.