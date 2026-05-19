Lo que necesitas saber: Si ya de por sí es una señal de alarma recibir paquetes que no pediste, debes desconfiar aún más cuando en estos vengan con algún código QR... y sobre todo evitar escanearlos.

Para nada es una novedad la estafa a través de los códigos QR, aunque en la Ciudad de México se está reportando una nueva modalidad para robar tu información y hasta datos bancarios: a través de la paquetería.

Imagen ilustrativa de paquetes con QR // Foto: Pexels.

¿Cuál es el modus operandi del fraude de paquetes con códigos QR?

Hace tiempo te contamos sobre el riesgo de escanear códigos QR, pero ahora esta modalidad pasó a otro nivel. Un fraude que llega directamente a la puerta de tu casa.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, se detectó una nueva modalidad de estafa que utiliza paquetes no solicitados con códigos QR maliciosos.

Su modus operandi es sencillo. Recibes en tu casa un paquete que no compraste; en él viene un código QR con instrucciones para “reclamar” el contenido y, al escanearlo, eres dirigido a sitios falsos que roban tus datos.

Imagen ilustrativa de paquetes con QR // Foto: Pexels.

¿Cómo evitar caer en estas estafas?

Si ya de por sí es una señal de alarma recibir paquetes que no pediste, debes desconfiar aún más cuando en estos vengan con algún código QR.

Aunque sí te llega a ocurrir, por acá te dejamos unas recomendaciones para que no te agarre de bajada esta nueva forma de estafa:

El primero y más importante: No escanear. Ignora códigos QR de paquetes inesperados o de personas que no conoces.

Ignora códigos QR de paquetes inesperados o de personas que no conoces. Cero datos: Nunca ingreses contraseñas o información financiera en enlaces provenientes de esos códigos.

Nunca ingreses contraseñas o información financiera en enlaces provenientes de esos códigos. Verificar: Confirma directamente con las empresas de mensajería si tienes un envío pendiente.

Confirma directamente con las empresas de mensajería si tienes un envío pendiente. Protección técnica: Mantén actualizado tu antivirus y el sistema operativo de tu celular.

Mantén actualizado tu antivirus y el sistema operativo de tu celular. Evidencias: Si recibes algo sospechoso, toma fotos o capturas de pantalla para reportarlo.

Recuerda, esta información, más que para causar pánico, es para andar informados sobre las nuevas estafas de robo de datos y no caer en ellas. Así que mucho ojo con los paquetes con códigos QR que te lleguen a tu casa.