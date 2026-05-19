Craig Gordon sería el jugador más longevo en el Mundial 2026: ¡Jugará con Escocia a los 43 años!

Lo que necesitas saber: Craig Gordon debutó con la selección de Escocia en el 2004, cuando muchos jugadores que estarán en el Mundial no habían nacido

¿Qué crees que estarás haciendo a los 43 años? Craig Gordon va a jugar una Copa del Mundo. Oh sí, Escocia hizo oficial su lista de convocados para el Mundial 2026, y el guardameta de 43 años encabeza dicha convocatoria.

Craig Gordon jugará el Mundial 2026 con Escocia

Escocia incluye a Craig Gordon en su convocatoria para el Mundial 2026

Y ojo, se trata ya de la convocatoria final, pues es la lista de 26 jugadores que harán el viaje a Estados Unidos para enfrentar a Haití, Marruecos y Brasil.

Por eso podemos decir con mucha seguridad que Craig Gordon jugará el Mundial 2026, naturalmente a la espera de que no pase algo extraordinario (o desafortunado) que lo haga bajarse del avión.

Craig Gordon encabeza lista de Escocia para el Mundial 2026 / Foto: @ScotlandNT

Craig Gordon superó su lesión en el hombro para ir al Mundial 2026

Craig Gordon nació el 31 de diciembre de 1982 en Edimburgo. Juega con el Hearts, ese equipo que se robó el corazón de Escocia y el mundo tras casi ganar la liga de su país luego de 66 años.

Aunque es importante mencionar que no jugó el partido donde Hearts perdió el título, de hecho no ha jugado desde febrero de este 2026 por una lesión en el hombro que lo alejó de las canchas. Eso ponía en duda su convocatoria, porque la edad nunca ha sido un problema (ni aparenta esos 43 años).

Gordon fue el arquero titular de Escocia en los partidos de noviembre contra Grecia y Dinamarca, donde su selección aseguró el boleto para el Mundial 2026. Su convocatoria con el combinado escocés no estaba en duda por desempeño y, quién sabe, en una de esas lo vemos bajo los tres palos contra Haití el 13 de junio.

Craig Gordon jugará el Mundial 2026 con Escocia

El futbolista más longevo del Mundial 2026

Las listas oficiales para el Mundial 2026 se entregan a más tardar el 1 de junio (aquí todas las confirmadas hasta ahora), así que todavía puede cambiar este dato. Pero de momento, sí, Craig Gordon es el jugador de mayor edad para la próxima Copa del Mundo.

Su debut con selección se dio desde el 30 de mayo de 2004, ¡hace 22 años! Suma en total 83 partidos con Escocia y sobra decir que cualquier futbolista que vaya al Mundial 2026 con 22 años o menos, no había nacido cuando él ya resguardaba el arco escocés (Lamine Yamal, por ejemplo).

Craig Gordon supera a jugadores como Cristiano Ronaldo (41 años), Yūto Nagatomo (39) y Johnny Placide (38), en cuanto a la edad con la que jugarán el Mundial 2026.

Y por si te lo preguntas, será el segundo futbolista de mayor edad en jugar una Copa del Mundo en toda la historia, detrás únicamente del egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en Rusia 2018 con 45 años.