Lo que necesitas saber: Las voces que escuchamos en la mini serie pertenecen a actores del SAG (Screen Actors Guild).

Mientras algunos actores, cantantes y más artistas lanzan campañas contra la IA, el estudio de TIME decidió lanzar ‘On this day… 1776’, una mini serie hecha, en su mayoría, con IA sobre la Revolución Estadounidense.

Seguro se preguntan: ¿Quiénes son los encargados de esta ‘gran idea’? De las pocas cosas que no dejaron en manos de la IA, tenemos al productor ejecutivo, Darren Aronofsky; a Lucas Sussman como el encargado de los guionistas y a Jordan Dykstra de la banda sonora.

‘On this day… 1776’, la mini serie de la IA

De acuerdo con TIME, la producción de ‘On this day… 1776’ usa una mezcla ‘de herramientas cinematográficas tradicionales y capacidades de inteligencia artificial emergentes‘. Algo que no hubiera sido posible sin Aronofsky y su estudio de inteligencia artificial, ‘Primordial Soup’.

Tenemos que mencionar que las voces que escuchamos pertenecen a actores del SAG (Screen Actors Guild), es decir, del Sindicato de Actores de Cine, aunque no sabemos si solo registraron sus tonos de voz y luego los editaron con IA o realmente participaron en toda producción con los diálogos reales.

Y por si les gana la curiosidad y quieren ver esta ‘propuesta’, pueden hacerlo completamente gratis en su canal oficial de YouTube, ahí se estrenaran todos los capítulos. Ya después nos dicen qué les parece y si vale la pena darle una oportunidad.

“1776 es una narración semana a semana del año más emblemático de la fundación de Estados Unidos. Esta serie histórica breve reexamina la Revolución estadounidense en una época en la que la idea de la independencia estaba lejos de ser inevitable”. Se lee en la descripción de YouTube.

Veremos que tan buen recibimiento tiene esta mini serie y su idea ‘innovadora’ de aprovechar al máximo la IA. Y es que el problema no es la tecnología, el cine ha logrado hacerse más fuerte con ella, el problema es si todo se queda a cargo de la IA ¿Dónde queda el cine real? ¿Las emociones?