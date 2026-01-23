Lo que necesitas saber: Gran parte de la 'fuerza' que tiene la IA se debe al acceso casi ilimitado que ha tenido a los contenidos digitales.

¿Qué tan a favor de la IA están? Porque nos enteramos que Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Joseph Gordon-Levitt, Kristen Bell y más de 700 artistas se unieron en una campaña contra la IA bajo el lema: ‘Stealing isn’t innovation’ que en español significa algo así como ‘Robar no es innovación’.

Y es que no podemos negar que la IA se está saliendo un poco de control. Por ejemplo, cualquiera puede generar fotos con contenido sexual de cualquier persona solo con pedirlo.

Además, muchos artistas han tenido que proteger su trabajo para que no esté al alcance de la IA. Apenas en el 2024, varios cantantes y compositores firmaron una declaración contra la empresas que usan sus canciones para entrenar a sus IA’s.

¿Qué es ‘Stealing isn’t innovation‘?

‘Robar no es innovación’ es una campaña que impulsan más de 180 grupos en el mundo y más de 700 artistas han firmado como miembros. El objetivo es proteger sus trabajos de la IA y para que las empresas dejen de utilizarlo para entrenar sus sistemas sin importar los derechos de autor.

En el sitio oficial de Stealing isn’t innovation se lee lo siguiente:

“La comunidad creativa de Estados Unidos es la envidia del mundo y crea empleos, crecimiento económico y exportaciones. Pero en lugar de respetar y proteger este valioso activo, algunas de las mayores empresas tecnológicas, muchas de ellas respaldadas por capital privado y otros financiadores, están utilizando el trabajo de creadores estadounidenses para construir plataformas de IA sin autorización ni respeto por las leyes de derechos de autor“.

​Y aunque la IA representa un avance tecnológico importante, el tiempo ha dejado al descubierto varias de sus fallas y ‘vacíos legales’ con los que puede operar sin ‘problemas’.

“Artistas, escritores y creadores de todo tipo se unen con un mensaje simple: robarnos nuestro trabajo no es innovación. No es progreso. Es robo, simple y llanamente“.

La idea es que poco a poco las empresas desarrolladoras de IA’s dejen de utilizar el trabajo de actores, cantantes, compositores, fotógrafos, escritores y más, para entrenar sus sistemas. Gran parte de la ‘fuerza’ que tiene la IA se debe al acceso casi ilimitado que ha tenido a los contenidos digitales.

