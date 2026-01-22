Lo que necesitas saber: Platicamos con Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Brad Pitt, Chase Infiniti y hasta con Michael B. Jordan

Por fin se revelaron todos los nominados de los Oscar 2026 y acá en Sopitas.com platicamos con actores, actrices y directores de las películas nominadas… desde Leonardo DiCaprio y el cast de One Battle After Another hasta Guillermo del Toro por Frankenstein.

Estatuilla de los Oscar / Foto: Imagen generada con IA

Nuestras entrevistas con nominados a los Oscar 2026

Sin duda tuvimos un año lleno de grandes estrenos y ahora que ya sabemos la lista de los nominados a los Oscar 2026, es el momento perfecto de hacer una recopilación de nuestras entrevistas que tuvimos con el cast de algunas de estas películas.

One Battle After Another

Una de las entregas más populares a ganar el premio a Mejor Película es One Battle After Another (Una batalla tras otra) y, cuando se estrenó, tuvimos la oportunidad de platicar con Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Chase Infiniti.

La película, aunque es un reflejo de las divisiones en la sociedad de Estados Unidos, nos muestra cómo lo político se vuelve algo personal… además de la lucha contra la detención de inmigrantes.

Frankenstein

Como era de esperarse, nuevamente Guillermo del Toro se encuentra entre los nominados a los Oscar, aunque no director… sino con su última entrega que cautivó a la crítica y a miles de espectadores: Frankenstein.

Durante su promoción en México, Sopitas pudo platicar un rato con del Toro y su nueva película, espacio en el que aprovecharon para reflexionar sobre la posibilidad de que dos seres tan distintos sean tan similares.

Sirat

Nominada a Mejor Película Internacional, Sirat nos habla sobre el conflicto latente en el Sáhara Occidental como consecuencia de la colonización europea del continente.

Pero bueno, no te contamos más y mejor acá te dejamos nuestra entrevista con su director, Óliver Laxe, con motivo de su estreno en México:

Avatar

Una de las últimas películas estrenadas en 2025 y de las más esperadas por miles de fanáticos logró no solo ser nuevamente un éxito taquillero, sino estar nominada a Mejores Efectos Especiales… así es, te hablamos de Avatar: Fire and Ash.

En nuestra entrevista que tuvimos con parte del elenco, se reflexionó sobre el fuego como arma y cómo la nueva entrega de James Cameron sigue siendo un reflejo sobre lo que pasa en nuestro mundo.

F1

Una de nuestras entrevistas que sin duda más disfrutamos fue la que tuvimos con Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon y Joseph Kosinski, el director de F1: La Película.

A su estilo, cada uno nos platicó cómo fue trabajar directamente con Lewis Hamilton, pieza clave para construir la historia de la película… llevando la emoción de las carreras a la pantalla grande.

Sinners

Ya pudiste ver grandes talentos y producciones que están nominadas a los Oscar 2026, peeero la película Sinners hizo historia, consiguiendo 16 menciones y logrando ser la cinta con mayor número de menciones en la historia de los premios de la Academia.

Lo mejor de todo es que por acá tuvimos la oportunidad de charlar un rato con Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld y su cast. Acá te la dejamos:

Este año, sin duda, la premiación se pondrá más que interesante… con tremendos nominados; nosotros vamos con del Toro. ¿Tú a quién apoyas en estos premios Oscar 2026?