Una de las series más impactantes de este 2025 (y nos atrevemos a decir de los últimos años) es Adolescencia (Adolescence), una producción original de Netflix creada por Jack Thorne y Stephen Graham, protagonizada por la nueva estrella Owen Cooper.

Adolescencia se estrenó en marzo de 2025 y se convirtió en todo un fenómeno, pues abrió una de las conversaciones más densas e importantes sobre sí, el papel de las redes sociales en la difusión de discursos, ideologías y narrativas radicales o extremas, así como la exposición a los mismos de las generaciones más jóvenes.

Adolescente, la serie de Netflix

Pero algo que dio muchísimo de qué hablar, fue su elenco integrado por el mismo Stephen Graham junto a Ashley Walters, Erin Doherty, Christine Tremarco, Faye Marsay, pero sobre todo la participación de Owen Cooper, quien recibió una nominación a los Premios Emmy en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie de Antología o Limitada.

Ahora, la noticia es que Cooper se llevó el Emmy, convirtiéndose en el actor más joven en llevarse dicho premio. ¿Pero quién es y por qué debemos tenerlo en el radar?

Owen Cooper se llevó el Emmy por su trabajo en Adolescencia / Foto: Getty images

¿Quién es Owen Cooper y cómo comenzó a actuar?

Owen Cooper nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra. Actualmente tiene 15 años, razón por la cual se convirtió, como les contamos, en el actor más joven en ser nominador y llevarse un Emmy en dicha categoría.

Antes de protagonizar Adolescencia, Cooper no había actuado en nada de manera oficial. Es decir, su carrera inició con esta serie, lo cual lo hace más impresionante dado el formato de plano secuencia, lo densa que resulta la trama y el resto de actores de los que se rodeó.

Su camino como intérprete comenzó hace un par de años cuando tomó clases de actuación en la prestigiosa escuela y agencia conocida como Drama MOB, ubicada en Didsbury en Manchester. Mientras estudiaba, llegó la solicitud para enviar grabaciones para un misterioso papel, el cual sería dirigido por Philip Barantini.

Debían enviar dos videos: uno en donde entrara a la oficina del director siendo inocente, y el segundo como culpable. Lo llamaron para realizar más videos y luego algunas pruebas en persona, incluidas con Graham, quien interpretaría al padre de su personaje. Y se quedó con el papel.

Tenía 14 años cuando comenzó a filmar Adolescencia.

¿Cuál es el papel de Owen Cooper en Adolescencia?

Owen Cooper interpreta a Jamie Miller, un joven de 13 años que es acusado de asesinar a una de sus compañeras de escuela. Al inicio, tenemos dudas respecto a la responsabilidad de Jamie en el crimen: parece ser un chico normal, que vive junto a su familia. Pero de a poco se revela la verdad.

Mientras se investiga el crimen, vemos los obstáculos a los que se enfrenta la policía: redes sociales, un lenguaje completamente desconocido, temas relacionados con ideologías de extrema derecha y cómo la violencia deja la parte digital para tener presencia en la realidad.

Owen Cooper como Jamie Miller en ‘Adolescencia’ / Foto: Netflix

También vemos la reacción de la comunidad, quienes rechazan la idea de un adolescente blanco cometiendo un crimen así; pero al mismo tiempo, reconociendo una realidad en la que la violencia entre jóvenes ha aumentado a partir de las redes sociales.

Y desde luego, vemos cómo la familia de Jamie enfrenta las consecuencias, el rechazo, la duda y la responsabilidad. Adolescencia es un drama de apenas 4 episodios que revela muchas circunstancias actuales relacionadas con la forma en la que la violencia se ejerce en todos los espacios en los que los adolescentes interactúan.

¿Qué sigue para Owen Cooper?

Los próximos proyectos de Owen Cooper son bastante interesantes. Quizá el más importante es como el joven Heathcliff en la nueva adaptación de Wuthering Heights (Cumbres borrascosas) en manos de Emerald Fennell y el protagónico de Margot Robbie y Jacob Elordi (Elordi interpretará a Heathcliff en su versión adulta).

También aparecerá como parte del elenco de Film Club, una próximas serie de de la BBC escrita por Aimee Lou Wood y Ralph Davis. Owen Cooper interpretará al personaje de Callum.