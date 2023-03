El anime ha ganado gran terreno en la industria del entretenimiento en todo el mundo. Pruebas hay muchas sobre ello, y una de las más recientes tiene que ver con el mero mero Michael B. Jordan, quien recientemente debutó como director y no dudó en rendir homenaje a algunas de sus series favoritas… Sí, hay referencias de anime en Creed III muy chidas.

La tercera entrega del spin-off de Rocky lleva algunos días en cartelera, pero ya se ha ganado una recepción destacada debido a su historia en la que Adonis Creed se reencuentra con un viejo amigo, despertando entre ellos una rivalidad que los llevará al ring (chequen a continuación nuestra entrevista con Michael B. Jordan).

Y ya que andamos hablando de las referencias de anime en Creed III, también les dejamos acá nuestro conteo con 13 series para entrarle al anime sin morir en el intento, y 5 series con inspiración mexicana. Ahora sí, vamos a lo de Creed.

Las referencias de anime en ‘Creed III’

La influencia del anime en la relación de Adonis y Dame

En la película, como les decíamos, Adonis (Michael B. Jordan) se reencuentra con un viejo amigo, Damian “Dame” Anderson (Jonathan Majors), quien sale de la cárcel. Y a pesar de que en un inicio parecen reconectar su amistad, pronto todo se pone tenso entre ellos. Una rivalidad nace entre dos sujetos que comparten o tenían un vínculo de ‘mejor amigo’, de hermandad o de compañerismo.

Este tipo de relación, que también se ha visto en la franquicia de Rocky con el personaje de Sylvester Stallone y el propio Apollo Creed, vino a la mente de Michael B. Jordan (protagonista y director de Creed III) inspirada en algunas series de anime.

De acuerdo con una entrevista que Michael dio a Polygon, la relación de Adonis con Dame está inspirada en las relaciones de Ed y Alphonse de Full Metal Alchemist, Goku y Vegeta de Dragon Ball, y Bakugo y Midoriya de My Hero Academia, entre otras. Tremendas referencias de anime en Creed III, ¿no?

Imagen ilustrativa de Fullmetal Alchemist. Foto: JNN.

Referencias de anime en ‘Creed III’ nivel: los golpes traídos de ‘Dragon Ball’ y ‘Naruto’

Otra de las referencias de anime en Creed III que se aprecian en combate, es un golpe que Dame le da en el estómago a Adonis. Esta secuencia incluso apareció en los tráilers previos al estreno de la película, y llamó la atención precisamente por el efecto en cámara lenta donde podemos ver la potencia, la amenaza y el poderío de Dame sobre el protagonista.

Sí, este golpe lo hemos visto en un sinfín de ocasiones en diferentes series de acción, pero quizá la interpretación más sólida viene de que está inspirado en secuencias de pelea de Dragon Ball. ¿Recuerdan la pelea de Goku contra Freezer o Gohan contra Cell?

Secuencia de pelea de Adonis en Creed III. Foto: MGM/Warner Bros.

Pelea de Goku convertido en Super Saiyajin por primera vez, contra Freezer. Fotos: Toei Animation.

Sigamos con las referencias de anime en Creed III, más enfocadas en la pelea final. Michael B Jordan agregó una secuencia en la que Adonis y Dame se golpean en la cara al mismo tiempo, en un bruta montaje que nos dice que ambos son unos titanes del ring que sostienen una pelea muy pareja.

Pues bien, el director y protagonista reveló a Polygon que esa escena es una referencia directa a un combate entre Naruto y Sasuke, extraída de Naruto: Shippuden. “El nivel emocional en el que estaban, de dónde venían, las emociones entre esos dos personajes. Ese fue el momento en el que me incliné con esa escena de Naruto“, dijo Michael. Aquí la escena de Naruto:

Imagen ilustrativa de ‘Naruto Shippuden’. Foto: TV Tokyo.

Otra referencia a Naruto en la pelea final de ‘Creed III’

En la pelea final Creed III, llega un momento donde Adonis y Dame están peleando en el Dodgers Stadium. Pero de repente, como en un momento de trance, los vemos golpeándose uno a otro dentro de un estadio vacío.

Según lo que ha explicado el propio Michael B. Jordan, la escena está inspirada en el momento en que Sasuke se encuentra por primera vez con el demonio Kurama, el conocido ‘zorro de nueve colas’ de Naruto. Y la influencia del anime en esa escena de Creed, se basa principalmente en cómo los personajes están rodeados por el vacío en ese momento.

Michael B. Jordan menciona que para él, era importante recrear la atmósfera del vacío que en series como Naruto y otras más es sustancial cuando se libra una pelea de proporciones épicas. Sutil, pero es una de las grandes referencias de anime en Creed III.

Un guiño a ‘Akira’ como parte de las referencias de anime en ‘Creed III’

Al momento de armar una historia, los departamentos de Diseño de Vestuario y Arte Conceptual siempre tienen gran peso en todo. Y de hecho, esta no fue la excepción pues hubo algunas cosillas chidas como referencias de anime en Creed III.

La diseñadora de vestuario conocida como Lizz Wolf junto con el artista Raphael Imhotep compartieron en sus redes sociales algunos diseños de shorts e indumentaria de boxeo para la película. Una de las prendas estaba inspirada en la emblemática película Akira de 1988, y según platican, esto se les ocurrió cuando supieron que Michael era un entusiasta del anime. Chéquenlo:

Diseños de vestuario para ‘Creed III’ inspirados en ‘Akira’. Foto: Lizz Wolf (@@thebigbadwolf44).

Pues bien, ¿qué les parecen estas referencias de anime en Creed III? ¿Sí o no son una joya? Sin duda, por esto y más pensamos que Michael B. Jordan tiene un buen futuro no solo como actor, sino como director también. No se olviden de checar nuestra entrevista con él, eh.