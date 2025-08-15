Ari Aster es uno de nuestros guionistas y directores favoritos. El de muchos, nos atrevemos a decir. Y estamos seguros que no les va a decepcionar con Eddington, una sátira sobre las guerras culturales que explotaron en la pandemia, y que en un automático, ya entró en nuestra lista de películas favoritas de 2025.

Ahora bien. Lo interesante con Eddington, es que Ari Aster se aleja de la narrativa de horror por la que lo conocimos, aquella que cosechó en trancazos como Hereditary y Midsommar de 2018 y 2019. Sin embargo, conserva mucho de esa intensidad y la manera en que las cosas escalan en proporciones que suelen ser aterradoras por el simple hecho de que están fuera de nuestro control.

Ari Aster y Joaquin Phoenix en la premiere de Eddington / Foto: Getty Images

Mucho de lo que hace genial al cine de Ari Aster, son sus influencias. Desde que empezó a hacer cortometrajes hasta Eddington, el director ha sido muy claro sobre cuáles son las películas que trazan ciertas formas en sus cintas. Y siempre hay sorpresas inesperadas como Clueless… ¡oh, sí!

Pero antes de llegar a ese punto y cómo de alguna manera Clueless se conecta con Eddington y el cine de Aster, les queremos presentar nuestra entrevista con el director a propósito del estreno de Eddington.

Las influencias de Eddington

Para Eddington, entre sus influencias hay un montón de westerns y dramas políticos. Por ejemplo, el director mencionó JFK de Oliver Stone y Unforgiven de Clint Eastwood, pero también Fat City de John Huston, una de sus últimas películas.

Fat City resulta inesperada en la superficie, pero bastante lógica una vez que lo explica. Lo que retomó de esta cinta fue la idea de poner al centro de la pantalla a lo que conocemos como “perdedores”, pero sobre todo, la importancia de las “texturas” de los lugares que ocupan como bares, departamentos o gimnasios (vía GQ).

Imagen de ‘Eddington’ de Ari Aster / Foto: A24

Para Eddington, quiso replicar eso de las texturas en espacios que son importantes para el desarrollo de su historia. La película de Aster nos lleva al condado de Sevilla en Nuevo México, específicamente al pueblo de Eddington y en donde por mandato oficial, a partir de la pandemia, el uso de cubrebocas es obligatorio.

El alcalde, Ted Garcia, está en plena campaña para reelegirse mientras Joe Cross, el comisario, busca desafiar las medidas de sanidad implementadas, sobre todo con el tema del cubrebocas a partir de que tiene asma. Esto provoca un choque entre los dos hombres que escala de manera desproporcionada cuando se involucran otras temas políticos, económicos, culturales e incluso personales.

Joe toma la decisión de lanzarse como contrincante de Garcia mientras en Eddington, en ese pequeño espacio, comienza a conversarse sobre el movimiento Black Lives Matter, las supuestas amenazas de Antifa y las teorías de conspiración que circulan en internet.

Clueless, una “obra maestra” para Ari Aster

Nos encantaría decirles que Clueless sirvió como influencia directa para Eddington. Pero no. Sólo que si bien no sirvió como una referencia, es una película que de alguna manera está presenta tanto en esta cinta como en el imaginario de Ari Aster. Suena rebuscado, pero tenemos un punto.

Para empezar, Clueless es una de las películas favoritas de Ari Aster. En palabras del director, “‘Clueless es una maldita obra maestra“.

Stacey Dash y Alicia Silverstone en ‘Clueless’ de 1995 / Foto: Getty Images

La primera vez que esta película se relacionó con el director fue cuando hace unos años, Aster mencionó las referencias fílmicas para Midsommar, la cual podemos definir, de una forma muy simple pero certera, como una breakup movie o película sobre ruptura amorosa. Aborda temas sumamente complejos como la pérdida, la dependencia emocional y más, pero su base es una relación que ya no funciona.

Aster dijo que las cintas sobre rupturas amorosas fueron el mayor punto de referencia para Midsommar. “Quería moldear el arco narrativo basado en una comedia románica de secundaria“, y fue así cuando mencionó Clueless como una película que ama (vía IndieWire).

Florence Pugh como Dani en ‘Midsommar’ / Foto: A24

Clueless, un clásico en muchos sentidos

¿La razón del amor de Aster por Clueless? Podría haber varias reconociendo que es una de las mejores películas adolescentes de los 90 (y en general) y una gran comedia dirigida por Amy Heckerling en 1995, y que a su vez, funciona como una adaptación moderna de Emma de Jane Austen.

Alicia Silverstone interpreta a Cher, la chica más popular de su escuela. Es joven, hermosa y rica; se viste increíble y tiene un interés por “ayudar” a personas menos privilegiadas que ella en cuestiones de moda y amor.

Ahora bien. Clueless marcó una nueva conversación del impacto del mundo de la moda en el cine. Y ojo. No estamos diciendo que no había sucedido antes. Basta recordar la importancia del vestuario en prácticamente todos loss filmes de Alfred Hitchcock; ni qué decir de lo que representó Audrey Hepburn como icono de la moda; lo mismo con Catherine Deneuve.

Imagen de ‘Clueless’ / Foto: Paramount Pictures

Las tendencias de consumo en Clueless y en la actualidad en Eddington

Pero Clueless también enfiló a toda una generación de jóvenes a una tendencia de consumo desmedido que se reflejó en las siguientes películas enfocadas en adolescentes, y que se trasladó a la realidad. Y más interesante, permanece en la actualidad.

Y cuando hablamos de consumo, no sólo hacemos referencia a los productos, sino al lenguaje y la forma de pensar. La forma en la que se consume la cultura, específicamente en Estados Unidos como cuna del capitalismo, es la base de Eddington.

Hablamos antes que esta cinta de Ari Aster aborda las guerras culturales que se potenciaron en la pandemia. Sólo que antes las películas servían para marcar esas tendencias en las conversaciones. Ahora son en los foros de internet y redes sociales.