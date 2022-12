Estamos posiblemente en la época donde más adaptaciones de los videojuegos al cine o la TV se están viendo. En ese sentido, muchas franquicias de Sony/Playstation están en su mero punto, listas para brincar a otros medios… Y una de ellas es God of War.

Pues agárrense que ya está confirmadísimo. Tendremos la brutalidad de Kratos en vivo y a todo color en la televisión, pues Amazon Prime Video ya ordenó una serie de esta historia. les contamos los detalles.

Ilustrativa de Kratos en God of War. Foto: Sony/Playstation.

Amazon Prime Video nos traerá una serie de ‘God of War’

Es hora de poner las expectativas a tope, fans de God of War. Han pasado 17 años desde que el primer juego de la franquicia llegó a nuestras vidas y durante todo este tiempo, la saga se ha convertido en una de las más icónicas de la industria de los videojuegos. Así que no es sorpresa que ahora vaya a tener su propia adaptación televisiva en formato de acción en vivo.

Como ya lo comentamos, Amazon Prime Video se encargará de producir y distribuir este contenido. El encargado de la serie será Rafe Judkins, quien la hará de showrunner (creador, productor ejecutivo, guionista, etc) en esta ocasión y quien además ya ha trabajado con la plataforma de streaming en otros contenidos destacados como The Wheel Of Time del 2021.

Rafe Judkins. Foto: Getty.

Hasta donde se sabe, la serie de God of War tomará como referencia el videojuego del mismo nombre lanzado en el 2018, donde se nos presenta al protagonista en una aventura junto a su pequeño hijo Atreus. “El show sigue a Kratos, el dios de la guerra, quien después de exiliarse de su pasado empapado de sangre en la antigua Grecia, cuelga sus armas para siempre en el reino nórdico de Midgard“, dice una sinopsis compartida por Prime Video (vía Variety).

La historia nos situará en el contexto tras la muerte de la esposa del conocido asesino de dioses olímpicos. Luego de aquella tragedia, el guerrero y su hijo emprenderán un viaje para esparcir las cenizas de su amada desde uno de los puntos más altos del mundo, lo cual era el último deseo de ella. Pero por supuesto, en ese viaje se encontrará con diversos dioses y monstruos que amenazan el destino del mundo.

Junto a Judkins como guionista, también trabajan los escritores Mark Fergus y Hawk Ostby, quienes son conocidos por su trabajo en el guión de películas como Children Of Men y Iron Man. Por ahora, no se ha anunciado una fecha de estreno o posible elenco, pero andaremos atentos a próxima info. ¿Emocionados o qué onda?

Ilustrativa de God Of War. Foto: PlayStation/Sony

Otras franquicias de Sony que se adaptarán para la televisión y el cine

God of War no es la única franquicia de videojuegos de Sony que tendrá su adaptación para otros medios. Gran Turismo tendrá su propia película con David Harbour como protagonista (ACÁ los detalles del estreno en 2023) y en un reporte de marzo pasado, se mencionó que Horizon también estaba en planes para una adaptación.

Por ahora, la adaptación de Sony/Playstation más cercana es la serie de The Last Of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey, que se estrenará el 15 de enero de 2023. Chequen los detalles de la serie a continuación.